“Putin minaccia” e giornalismo spazzatura ▷ Giorgio Bianchi: “Ricordate la foto illegale del 2022?”

Esiste una forma di conflitto che precede ogni sparo, ogni missile, ogni dichiarazione ufficiale. È una guerra silenziosa, pervasiva, quotidiana. Non si combatte sul terreno, ma nello spazio mentale collettivo. È una guerra che non distrugge città, ma immaginari, categorie interpretative, capacità di giudizio. Ed è forse la più pericolosa, perché non viene percepita come tale.

Negli ultimi anni, il dibattito pubblico intorno ai conflitti internazionali ha mostrato una crescente semplificazione narrativa: buoni contro cattivi, aggressori contro aggrediti, democrazie contro autocrazie. Schemi rassicuranti, immediatamente comprensibili, ma spesso incapaci di restituire la complessità dei fatti. In questo processo, l’informazione non svolge più soltanto una funzione descrittiva, ma assume un ruolo performativo: non racconta la realtà, la costruisce.

La guerra cognitiva e la colonizzazione dell’immaginario

La prima linea del conflitto contemporaneo è la gestione della percezione. La selezione delle immagini, l’uso dei titoli, l’assenza o la presenza di contesto, la ripetizione ossessiva di certe parole chiave contribuiscono a orientare l’opinione pubblica molto prima che questa possa esercitare un pensiero critico autonomo.

In questo senso, parlare di guerra cognitiva non è una forzatura retorica, ma una descrizione tecnica: la lotta per il controllo dell’interpretazione degli eventi. Chi domina il racconto domina anche il campo delle possibilità politiche, perché delimita ciò che appare “pensabile”, “legittimo”, “necessario”.

Il risultato è una progressiva normalizzazione dell’idea di conflitto, presentato non più come fallimento della politica, ma come sbocco inevitabile, talvolta persino auspicabile. Una deriva che svuota il dibattito democratico e riduce il dissenso a ingenuità o tradimento.

Informazione o propaganda?

Uno degli elementi più critici di questo scenario è il rapporto tra informazione e responsabilità. Quando immagini drammatiche vengono utilizzate senza contesto, quando eventi complessi vengono ricondotti a narrazioni univoche, quando l’emotività sostituisce l’analisi, il confine tra informazione e propaganda diventa labile.

Il problema non è soltanto etico o deontologico. È politico. Perché un’opinione pubblica sistematicamente disinformata o orientata attraverso scorciatoie emotive è più facilmente mobilitabile, più incline all’allineamento, meno capace di resistenza critica. In altre parole: più governabile.