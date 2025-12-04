“Proposta di Sarri sul VAR? Gli arbitri non sanno farsi rispettare?!” ▷ Il commento dei nostri

“La scena che ho visto in Milan-Lazio mi fa venire un suggerimento: mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine. Così si innescano meccanismi che possono portare ad espulsioni o a scena brutte. Magari in questo modo si risolve il problema“.

È questa la proposta di Maurizio Sarri, che, dopo il silenzio stampa al termine di Milan-Lazio, è tornato sull’episodio accaduto nei minuti finali a San Siro.

“L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto” – ha detto il tecnico toscano riferendosi chiaramente alla vicenda in cui l’allenatore del Milan, Max Allegri, è andato a duro muso contro il direttore di gara Collu, gridandogli addosso: “Succede sempre quando ci sei tu!“, prima di rimediare il cartellino rosso che gli farà saltare la gara esterna contro il Torino.

Allegri: “La proposta di Sarri sul VAR? Ecco cosa ne penso”

La risposta di Allegri non si è fatta attendere. Cinque giorni dopo il match di San Siro, Lazio e Milan si incontrano di nuovo, questa volta all’Olimpico, in occasione degli ottavi di Coppa Italia.

Nella conferenza stampa pre-gara, l’ex Juventus ha commentato la proposta del collega, appoggiandolo: “Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi. Ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare“

L’opinione dei nostri opinionisti

Le parole di Sarri sul VAR hanno inevitabilmente alimentato il dibattito tra gli addetti ai lavori. Le reazioni degli opinionisti sono state variegate, talvolta opposte, ma tutte animate dalla consapevolezza che il tema della gestione VAR rimane uno dei più delicati del calcio moderno.

Ecco le opinioni delle nostre “Teste di Calcio”:

Melli: “Spostarlo cambia poco, tanto gli daranno sempre torto. Per me cambia veramente poco“.

Vocalelli: “Prima o poi diventerò il primo tifoso degli arbitri. Non può essere che siano sempre al centro del mirino, si lamentano tutti. La proposta di Sarri è giusta, bisognerebbe far rispettare regole e prima ancora si dovrebbero rispettare le regole. Se giocatori, allenatori e arbitri non facessero quelle scene isteriche, non ci sarebbe bisogno di cercare altre strade. Se gli arbitri non sono in grado o non riescono a farsi rispettare, andassero in uno stanzino buio a decidere quello che devono fare“.

Agresti: “La proposta di Sarri non è sbagliata, tende ad allontanare gli arbitri dal caos creato dalle panchine“.

Padovan: “Appoggio in pieno la proposta di Sarri. Le risse dopo una decisione sono risse di cani rabbiosi incontrollabili. Queste cose purtroppo succedono. Sarri ce l’ha chiaramente con Allegri, che ha pesantemente condizionato Collu“.

Orsi: “Per me è un falso problema, prima del VAR gli arbitri non erano condizionati? Queste cose succedono sono in Italia!“