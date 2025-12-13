Home Sport Calcio SportCalcio Parma-Lazio, Melli “A botta calda ▷ “Partita storica: è stata una Lazio eroica Di Redazione - 13 Dicembre 2025 FacebookTwitterWhatsAppLinkedin Nonostante la doppia inferiorità numerica, la Lazio conquista 3 punti importanti al Tardini grazie alla rete di Noslin nella fase conclusiva della partita. Successo importante per i biancocelesti che risalgono la classifica. ULTIMI ARTICOLI “Vi spiego perché continuano a dire che la Russia attaccherà: accettare... 13 Dicembre 2025 La verità sulla virale strillata di Greta Thunberg al governo italiano 13 Dicembre 2025 Rinaldi ▷ “Sanzioni alla Russia? Pizzicai Bruxelles su una loro furbata... 13 Dicembre 2025 Hanno inventato un robot che sostituirà l’uomo, ma non è come... 13 Dicembre 2025 Nel Presepe c’era spazio per tutti 12 Dicembre 2025 ULTIMI ARTICOLI SPORTIVI Ahi Di Gregorio, pessime notizie per la Juve: è ufficiale 13 Dicembre 2025 Roma, l’idolo dei tifosi all’Inter: la verità sul trasferimento 13 Dicembre 2025 Il calcio perde uno dei volti più amati: doloroso addio a... 13 Dicembre 2025 Tether vuole la Juve ▷ “Ecco la reale entità dell’offerta: vogliono... 13 Dicembre 2025 Clamoroso Bremer, cambia tutto: quando torna in campo 13 Dicembre 2025