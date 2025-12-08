Papa Leone XIV ha convocato il suo primo concistoro. La comunicazione è arrivata gradualmente, nelle ultime settimane, nella casella e-mail dei cardinali, secondo quanto riportato dall’ANSA.

L’assise si terrà per due giorni a Roma, il 7 e l’8 gennaio futuri. L’incontro potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra il Papa e il Collegio cardinalizio, in un momento in cui si richiede maggiore dialogo e partecipazione. Ma non solo, secondo il giornalista ed esperto Andrea Cionci, può rappresentare una vera svolta nella storia contemporanea della Santa Sede.

Papa Leone XIV, c’è la data del primo concistoro straordinario | Cionci: “Può salvare la Chiesa e dire finalmente tutta la verità su Bergoglio”

In diretta su “Un Giorno Speciale”, l’autore di “Codice Ratzinger” ha evidenziato come la scelta di indire l’assise in una data specifica come il prossimo 7 gennaio possa non essere una scelta del tutto casuale.

“In quel giorno si celebra San Raimondo di Peñafort, protettore dei canonisti e dei giuristi ecclesiastici. Quale ricorrenza migliore per parlare della sede impedita di Benedetto XVI e l’illegittimità di Bergoglio…? Possiamo attenderci una grande sorpresa“.

