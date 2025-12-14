Alessandro Nesta potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo la sfortunata parentesi al Monza: ecco chi può chiamarlo.

Tra gli allenatori che lo scorso anno lavoravano in Serie A, ma che attualmente sono ancora in attesa della chiamata di un club, vi sono nomi molto importanti. Basti pensare a Thiago Motta, che dall’esonero subito ai tempi della Juventus non ha ancora trovato un progetto idoneo alle sue caratteristiche.

Un altro mister stimato ma fermo dopo la delusione del campionato scorso è Alessandro Nesta. L’ex storico difensore di Lazio e Milan è fermo dopo la fine della sua avventura a Monza. Adriano Galliani gli aveva affidato la panchina, ma il tecnico romano non è riuscito a dare una giusta identità alla squadra brianzola, poi retrocessa come ultima in classifica.

Mentre il Monza in B sta cercando di ritrovare subito la massima serie, guidato da un altro ex difensore come Paolo Bianco, Nesta potrebbe invece tornare in panchina già prima di Natale. Infatti una squadra di Serie A in netta crisi di identità e risultati potrebbe affidarsi proprio a lui per la seconda parte di stagione.

Nesta torna in panchina: è l’uomo giusto per il Parma

Secondo l’indiscrezione lanciata dal portale Calciomercatonews.com, la squadra che starebbe pensando a Nesta per la propria panchina è il Parma. Attualmente la formazione ducale è quart’ultima in classifica con 14 punti, dunque fa parte pienamente del mischione di squadre che lotteranno fino all’ultimo per non retrocedere.

Oltre al punteggio in classifica, alla dirigenza del Parma non sta piacendo la gestione di Carlos Cuesta, il giovane tecnico spagnolo che non è riuscito ad imprimere un marchio ed un gioco adatto alla sua squadra. La sconfitta di ieri contro la Lazio, avvenuta in doppia superiorità numerica (gli ospiti erano rimasti in 9) ha deluso l’intero ambiente, per l’atteggiamento molle e annoiato del Parma.

Nelle prossime ore si attendono vertici decisivi dalle parti del capoluogo emiliano, con la dirigenza parmense che potrebbe decidere di cambiare guida tecnica prima della fine dell’anno solare. Se Cuesta dovesse essere messo alla porta, sarebbe il profilo di Nesta quello prettamente in pole per prendere il suo posto e provare a salvare il Parma dall’incubo retrocessione.

Oltre all’ipotesi Nesta, che è sicuramente molto interessato all’idea di tornare ad allenare in Serie A, non è da escludere l’opzione Roberto D’Aversa, altro tecnico attualmente senza squadra. Per quest’ultimo sarebbe un ritorno a Parma, visto che ha già allenato i gialloblu dal 2016 al 2021, riuscendo nell’impresa della doppia promozione dalla C alla A.