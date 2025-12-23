C’è un retroscena sorprendente che riguarda Sinner e Musetti: arriva l’annuncio che quasi nessuno si aspettava.

Il 23 novembre 2025 è una data che rimarrà nella storia. È il giorno in cui l’Italtennis ha conquistato la sua terza Coppa Davis di fila, grazie al successo contro la Spagna (2-0) in finale.

Un successo meritatissimo, ottenuto grazie alle splendide prestazioni di Berrettini contro Carreno Busta e di Cobolli contro Munar. Una vittoria addirittura inaspettata, visto che gli azzurri si sono presentati all’appuntamento senza i loro due uomini migliori: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Sinner e Musetti che, però, sono stati decisivi anche loro per quella che è a tutti gli effetti una vera e propria impresa: a rivelarlo è in queste ore Flavio Cobolli.

Cobolli elogia Sinner e Musetti: le sue parole

Il 23enne originario di Firenze ha così parlato nel corso di un’intervista rilasciata sul ‘Nove’: “Nonostante la loro assenza, Sinner e Musetti si sono fatti sentire lo stesso e noi tutti abbiamo avvertito il loro supporto e sfruttato nel migliore dei modi i loro consigli. Disputare la Coppa Davis è stata per me un’emozione indescrivibile e incredibile: ancora oggi, sul telefono, rivivo i momenti più belli di quell’esperienza”.

Sinner e Musetti che si confermano, ancora una volta, leader in campo e fuori: i due tennisti azzurri hanno avuto un’importanza cruciale nella conquista della terza Coppa Davis consecutiva, come ammesso proprio in queste ultimissime ore dal compagno di squadra Cobolli.