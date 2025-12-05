Lorenzo Musetti fa parlare di sé in maniera universale: una bella notizia per il tennista italiano nativo di Carrara, in grande crescita personale.

Già il 2024 aveva mostrato segnali importanti di crescita e di maturazione per Lorenzo Musetti, visto che era riuscito persino ad assicurarsi una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Ma l’anno che si sta concludendo lo ha visto ancora più forte e battagliero, nei piani alti del tennis internazionale.

Il 2025 di Musetti si può racchiudere con il suo approdo al piazzamento numero 6 del ranking ATP, in seguito ad ottimi risultati in alcuni dei maggiori tornei stagionali. Finale al Masters 1000 di Monte-Carlo, semifinali agli Internazionali di Roma ed al Roland Garros. Solo un infortunio muscolare piuttosto delicato gli ha impedito di raggiungere la top 5 del ranking e magari vincere qualche competizione rilevante.

Ad oggi Musetti può essere considerato a tutti gli effetti il miglior tennista italiano, alle spalle di sua maestà Jannik Sinner, che ovviamente è fuori categoria per il livello altissimo delle sue prestazioni. Ma l’atleta nativo di Carrara sta dando il meglio di sé e, qualora non incappasse in altri problemi fisici, potrà ancora migliorare con il suo tennis elegante e molto tecnico.

Musetti meglio di Sinner nel 2025? È il tennista più ricercato su Google

In un dato particolare però Lorenzo Musetti si è rivelato superiore a Jannik Sinner. In Italia, nelle ricerche di personaggi celebri effettuate su Google durante l’anno solare 2025, il tennista carrarese è molto più in alto rispetto al collega altoatesino. Musetti infatti è tra le celebrità più cliccate sul noto motore di ricerca.

Badate bene però: la classifica stilata riguarda in particolare i personaggi che hanno avuto un incremento nelle ricerche su Google rispetto al 2024. Sinner infatti era già molto cliccato un anno fa, avendo già raggiunto le vette del tennis. Un bel riconoscimento popolare per Musetti, che è il terzo VIP più ricercato in Italia dopo i cantanti Lucio Corsi e Olly, vere e proprie rivelazioni del Festival di Sanremo 2025.

Nella top 10 di questi personaggi ‘googlati’ è presente anche un’altra figura importante del nostro tennis. Ovvero Jasmine Paolini, al quinto posto di questa classifica, viste le sue vittorie in ambito femminile, sia a livello individuale che nelle competizioni di doppio affianco a Sara Errani. Altre personalità che vantano un incremento di ricerca su Google nel 2025 sono Achille Lauro, Marcella Bella, la giornalista Cecilia Sala e la modella Bianca Balti.