Episodio molto vicino a Michael Schumacher che mette i brividi a tutti. Una storia davvero incredibile che ha messo tutti sull’attenti.

Tra pochi giorni ricorrerà un anniversario molto triste per gli appassionati di motori e di Formula 1. Infatti il 29 dicembre saranno ormai passati dodici anni esatti dall’incidente invernale che ha cambiato totalmente la vita di Michael Schumacher, uno dei piloti automobilistici più talentuosi e vincenti di sempre.

Il tedesco nel 2013 fu vittima di una caduta brutale sulla neve a Meribel, mentre sciava con la sua famiglia. Un impatto violento e doloroso che gli ha causato un periodo di coma farmacologico, diversi interventi alla testa e di conseguenza un’esistenza completamente diversa da prima, fatta di privacy, cure mediche e zero apparizioni pubbliche.

Dunque è sempre molto triste parlare di Schumacher e ricordare quanto sia stato grande nella sua carriera in Ferrari, uno degli ultimi piloti del Cavallino Rampante a farsi valere grazie alla sua classe ed alla capacità di assemblare auto pazzesche. Un’altra notizia piuttosto difficile da digerire arriva invece da un personaggio molto vicino a Schumi, vittima a sua volta di una situazione delicata.

Paura per l’ex agente di Schumacher: legato e rapinato nella sua abitazione

L’ultima news drammatica non riguarda direttamente Schumacher o la sua famiglia. Bensì una persona che per tanti anni è stata legata al campione tedesco, avendolo avuto al proprio fianco per tutta la carriera automobilistica. Parliamo di Will Weber, ex storico agente del pilota.

Weber nelle scorse ore ha denunciato un fatto molto grave e pericoloso. L’uomo di 83 anni sarebbe stato legato e rapinato nella propria abitazione, mentre si trovava in compagnia di altre persone. Un gruppo di malintenzionato ha fatto irruzione a casa del manager, imbavagliando ed immobilizzando i presenti per poi fare man bassa delle casseforti e di altri oggetti preziosi.

Solo qualche ora dopo la rapina, un conoscente di Weber sarebbe riuscito a slegarsi e chiamare immediatamente le forze dell’ordine, giunte a casa del tedesco per constatare la situazione ed il furto di numerosi beni. Una disavventura spaventosa per Weber, che avrà preoccupato anche lo stesso Schumacher.

Il rapporto tra l’ex agente e Schumi è sempre stato molto forte: Weber negli anni ’80 aveva portato l’allora giovane pilota nella sua scuderia di Formula 3 e lo aveva poi accompagnato verso i suoi più grandi successi, tra cui sette titoli mondiali. Con il ritorno di Schumacher in Formula 1 nel 2010, le loro strade si sono separate.