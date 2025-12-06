Bruttissima notizia per questo calciatore, infortunatosi gravemente al ginocchio nell’ultima settimana: cambia così il mercato della Juve.

Il mercato di gennaio scatterà tra meno di un mese. Una finestra invernale necessaria per moltissime squadre di Serie A e non solo, con la possibilità di implementare nuove risorse per la propria rosa e colmare le lacune viste durante il girone d’andata. Insomma, un’opportunità da non farsi sfuggire per chi ne ha bisogno.

Una delle variabili che può maggiormente influenzare le scelte e le esigenze sul mercato invernale riguarda gli infortuni. Tanti, troppi gli stop traumatici o muscolari a cui abbiamo assistito in questa prima fase della stagione calcistica. Dunque sono numerose le squadre che avrebbero bisogno di uno o due rinforzi per sopperire a queste defezioni.

Proprio un recente infortunio di grave entità, che lascerà scoperta la squadra d’appartenenza per moltissimi mesi, potrebbe modificare i piani della Juventus per gennaio. La squadra bianconera sta pensando a come rinforzarsi in vista della finestra invernale, ma a questo punto potrebbe anche consentire una cessione non di poco conto, proprio per via del valzer di compravendite che si sta per scatenare.

Cagliari, stagione finita per Felici: al suo posto può arrivare il talento della Juve

La pessima notizia a livello di infortuni è arrivata in casa Cagliari. La squadra sarda, in piena lotta per la salvezza, ha perso probabilmente fino al termine della stagione uno dei suoi punti di forza dell’attacco. Matteo Felici, esterno offensivo classe 2001, ha subito una vera e propria mazzata dagli esami strumentali effettuati nelle scorse ore.

L’ala nativa di Roma, dopo un problema al ginocchio accusato contro il Napoli in Coppa Italia, ha avuto la conferma della rottura del legamento crociato del ginocchio. Nelle prossime ore Felici si opererà all’articolazione, ma si prevede uno stop di almeno 6 mesi e dunque la compromissione totale del resto della stagione.

I sardi puntano immediatamente a sostituire Felici, considerato tra i calciatori di maggior spunto e rapidità della rosa. Per farlo, la squadra allenata da Pisacane starebbe pensando ad un talento scuola Juventus. Nel mirino è finito infatti Vasilije Adzic, giovane calciatore montenegrino che fa parte ormai della prima squadra bianconera.

Adzic è un gioiello classe 2006, che ha già messo il timbro in Serie A segnando il gol-vittoria della Juventus contro l’Inter nello scontro diretto di settembre. Abile a giocare sia a centrocampo che sulla trequarti, Adzic potrebbe essere ceduto in prestito al Cagliari.

Un’operazione di mercato a gennaio che accontenterebbe tutti: il 19enne avrebbe più spazio per esprimersi senza la pressione della grande piazza. Mentre la Juve libererebbe uno spazio in rosa per un nuovo innesto di maggior esperienza. Ed infine il club sardo sostituirebbe il lungodegente Felici con un talento se possibile ancora più interessante.