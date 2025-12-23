L’addio improvviso scuote i tifosi della Juventus: la decisione è stata ufficializzata proprio in queste ore.

La Juve vive un buonissimo momento, dopo aver sconfitto Bodo Glimt e Pafos in Champions League e Bologna e Roma in campionato. Merito di Luciano Spalletti, che sembra aver trovato ormai la quadratura del cerchio dopo una primissima fase complicata.

Merito anche del calciatori bianconeri, che stanno finalmente dimostrando tutto il proprio valore e puntano a recitare un ruolo da protagonisti in questa stagione. La Juve, ora, vede la qualificazione ai playoff di Champions League ed è risalita al quinta posto nella graduatoria generale di Serie A, a una sola lunghezza dal quarto posto occupato dalla Roma.

Tobias Del Piero rescinde con la Sanremese: tifosi delusi

Arriva, però, una notizia che lascia a bocca aperta tutti i tifosi della ‘Vecchia Signora’. Il figlio di Alessandro Del Piero, Tobias, ha infatti rescisso il contratto con la Sanremese: ad ufficializzarlo è – attraverso i propri canali – lo stesso club ligure che disputa il campionato di Serie D.

“Auguro a Tobias di poter dimostrare altrove quello che non ha potuto dimostrare a Sanremo“, è il commento del presidente Alessandro Masu. Adesso Del Piero jr, attaccante classe 2007, sarà libero di accasarsi altrove e di firmare con un nuovo club: la prima esperienza nel calcio italiano dei grandi, dopo quelle in Spagna e nel settore giovanile dell’Empoli, si è conclusa così nel peggiore dei modi. Una pessima notizia per tutti i tifosi che hanno amato e che amano ancora oggi una leggenda assoluta come Alessandro Del Piero.