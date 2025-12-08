Lando Norris 9,5

Campione del Mondo: perché non il massimo dei voti? Perché l’aveva vinto in anticipo, il titolo e, quando gli avevamo tributato la completa maturazione, lo ha rimesso in palio con qualche cedimento. Bravo a governare il caos – e la rimonta di Verstappen – nell’ultima parte di stagione.

Max Verstappen 9,5

Monoposto inferiore alle McLaren, con alcuni errori nello sviluppo e qualche soluzione accantonata in corso d’opera, eppure è stato “lì” fino all’ultima gara, fino all’ultima pole. È lui che ha dato senso alla Formula Uno quanto ad appeal e richiamo per gli spettatori.

Red Bull 9

Brevissima riflessione: hanno perso Newey e Horner, eppure sono stati lì lì fino all’ultima gara. Non vi fa venire in mente nulla?

George Russell 8

Una stagione che va intesa come il definitivo attraversamento della “linea d’ombra”, a livello di maturità agonistica? A ventisette anni sì. Sensazione: merita un team che si concentri su di lui come fa la Red Bull con Verstappen.

Kimi Antonelli 7 –

Voto proporzionato alla dimostrazione di un talento indiscutibile, che ha “girato” a braccetto con qualche ingenuità e/o crisi di crescita.

Carlos Sainz 6,5

Era stato coraggioso a scegliere la Williams. A conti fatti, ne ha aiutato lo sviluppo e nell’ultima parte di stagione si è tolto soddisfazioni significative.

Il team radio finale di Lewis Hamilton 7,5

Commovente, le parole di un leader nel momento più frustrante, ovvero quello dei bilanci.

Oscar Piastri 6,5

Dominatore, soprattutto a livello di lucidità, della prima parte di stagione. Smarritosi nella fase centrale, ha provato a risalire la china con un paio di guizzi finali. Troppo tardi, complici le incertezze tattiche della McLaren.

Ferrari 4,5

Sbagliata la comunicazione enfatica dello scorso inverno; sbagliata la concezione della SF – 25; sbagliata la ridefinizione dello schema sospensivo posteriore; sbagliatissime le dichiarazioni di Elkann…