C’è una novità importantissima per quel che concerne Paulo Dybala: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Trigoria.

Contro la Juve è stato sicuramente tra i più deludenti e al minuto 56 ha lasciato addirittura il campo, sostituito da Ferguson. Paulo Dybala non vive un grandissimo momento e fatica a trovare la sua dimensione nel ruolo di falso nueve: Gasperini lo ha riproposto lì, con Pellegrini e Soulé alle spalle, ma l’apporto dell’argentino è risultato alla fine impalpabile.

Dybala, però, è un elemento imprescindibile della rosa giallorossa e l’uomo di maggior talento, per cui il tecnico della Roma è pronto a confermarlo titolare anche nel prossimo impegno di campionato.

Dybala titolare contro il Genoa: le ultimissime

Lunedì 29 dicembre la Roma chiuderà il 17esimo turno di campionato, nel match casalingo contro il Genoa dell’ex Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Forzaroma.info’, l’ex Juve dovrebbe partire ancora una volta dal 1′ e di nuovo come attaccante. Niente da fare, dunque, per Ferguson che intanto ha lasciato Trigoria in queste ore per fare ritorno in patria.

Dybala che rimane sotto i riflettori anche per la questione calciomercato: il Boca Juniors spinge per riportarlo in Argentina già a gennaio, ma quasi sicuramente la dirigenza capitolina non se ne priverà nella finestra invernale.

Molto più probabile una sua partenza a fine stagione, quando scadrà anche il suo contratto e quando Dybala sarà libero di firmare a zero con la sua nuova squadra. Che, con ogni probabilità, sarà proprio il Boca Juniors.