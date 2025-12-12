Damascelli pizzica il mal d’Europa di Conte: “Ho una cosa da dire a lui e Spalletti…”

Ok la stanchezza, ok tutto, ma anche basta con gli alibi: il Napoli di Antonio Conte, contro il Benfica, ha messo in scena l’ennesima prestazione negativa, soprattutto in Europa. Un percorso mesto, a dire poco. Una mediocrità che, se nella goleada subìta dal PSV ha raggiunto il suo apice, in occasione della disfatta di Lisbona ha visto comunque aggiungersi l’ennesimo tassello sconfortante.

Pensando anche al passato del tecnico salentino, viene facile trarre una conclusione che ormai sembra lampante. Juventus, Chelsea, Inter e ora Napoli: per vincere i campionati, Antonio Conte è il profilo migliore su cui puntare. Coppe europee? Beh, l’esatto opposto…

Come dimenticarsi la sconfitta dei suoi bianconeri contro il Galatasaray, sotto la neve di Istanbul? Oppure l’eliminazione ai gironi di Champions con l’Inter? Gli esempi sono tantissimi, e quello con i partenopei rischia di diventare l’ennesimo flop.

In diretta su Radio Radio Lo Sport, Tony Damascelli non si è risparmiato nelle critiche: “In campo europeo, insieme a Spalletti, Conte è il peggiore allenatore italiano!“

Napoli, Damascelli: “Conte è il grande assente del palcoscenico europeo. Persino Sarri ha vinto una coppa…”

“Al Napoli contro il Benfica do un 4… Tanto, come sempre, Conte ha già cominciato a parlare di stanchezza, perché i portoghesi avevano giocato venerdì etc. Solita palla in calcio d’angolo! Fateci caso, due ottimi allenatori come Antonio Conte e Luciano Spalletti in Europa non hanno mai vinto nulla! Fra gli italiani, sono i grandi assenti sul palcoscenico continentale. Persino Sarri ha vinto una Coppa! Maresca solopochi mesi fa ha alzato un mondiale col Chelsea…“

