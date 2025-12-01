Le ultime notizie su Gleison Bremer e sull’infortunio che ha colpito il difensore brasiliano della Juventus: ecco quando tornerà in campo.

La Juventus è tornata a vincere in campionato, superando non senza qualche fatica di troppo il Cagliari all’Allianz Stadium. Merito della doppietta dell’uomo più in forma del momento, quel Kenan Yildiz che dopo alcune settimane di apatia è tornato a farsi sentire, stavolta anche in zona gol.

Luciano Spalletti sta pian piano trovando il bandolo della matassa, ma c’è un difetto che deve cercare di guarire il più presto. I troppi gol presi in tempi recenti: dopo le due reti subite dal Bodo in Champions League, è arrivato il centro di Esposito anche in Juve-Cagliari, francamente evitabile. Una difesa dunque ancora da registrare e da compattare per il mister toscano.

La speranza, sia per i tifosi che per lo stesso Spalletti, è di riuscire a ritrovare al più presto il proprio leader difensivo. Ovvero quel Gleison Bremer che è ai box ormai da molte settimane, a causa dell’intervento di pulizia del menisco a cui si è sottoposto il 14 ottobre scorso. Ma quando rientrerà il brasiliano? Di certo le previsioni fatte qualche tempo fa non saranno rispettate.

Bremer, niente Napoli-Juventus: ecco la vera data di rientro per il difensore

L’ultima gara disputata da Bremer con la maglia della Juve risale al 27 settembre scorso, quando scese in campo per il match interno con l’Atalanta, chiedendo però il cambio verso l’ultima fase dell’incontro. In molti speravano che il rientro fosse programmato in tempo per una delle gare più delicate della stagione: la trasferta di Napoli del prossimo 7 dicembre.

Invece, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, la degenza di Bremer fuori dai campi dovrà proseguire ancora per qualche settimana. Il brasiliano non è riuscito ad accorciare i tempi, vista la delicata operazione subita.

Il nuovo obiettivo del centrale ex Torino è quello di ritornare in campo per metà dicembre, o quanto meno a disposizione di mister Spalletti per la sfida Juve-Bologna del 14 di questo mese. Non manca moltissimo al tanto atteso rientro nella lista convocati di Bremer, che dunque salterà con ogni probabilità le prossime tre sfide ufficiali contro Udinese (in Coppa Italia), Napoli e Pafos (in Champions).

Sarà interessante capire come cambierà l’assetto difensivo della Juventus con il rientro di Bremer. Ovvero se Spalletti confermare la difesa a tre, inserendo il brasiliano al centro e rinunciando ad uno tra Kelly e Koopmeiners, oppure se tornerà al suo modulo prediletto, il 4-2-3-1, rivoluzionando di fatto tutta la formazione tipo.