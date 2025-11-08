Poco prima del derby della Mole arriva una notizia bomba che rischia di sorprendere tutto l’ambiente della Juventus.

La Juventus sta provando a ripartire con nuove strategie ed un entusiasmo ritrovato. La scelta di affidarsi a Luciano Spalletti, un tecnico esperto e tatticamente sempre preparato, è stata accolta positivamente dall’ambiente. Il predecessore Igor Tudor, stimato per il legame con i colori bianconeri, non aveva convinto moltissimo in questo senso.

Dopo la vittoria al debutto in quel di Cremona, la Juve di Spalletti ha frenato in Champions League, fermata sull’1-1 dallo Sporting Lisbona. Un risultato che non fa brillare gli occhi ai tifosi, ma quanto meno i bianconeri sono sembrati più vivaci, convinti, anche sfortunati per diverse occasioni mancate di fronte al portiere avversario Rui Silva.

La strada è quella giusta, ma gli interpreti non dovranno deludere. Un calciatore su cui Spalletti punterà forte in maniera inevitabile è Kenan Yildiz, il talento turco che risulta ormai fondamentale per le trame offensive dei bianconeri. Nelle ultime gare il neo tecnico della Juventus lo ha piazzato come mezzapunta sinistra, non disdegnando però anche un utilizzo da trequartista puro.

Yildiz, sirene dalla Premier League: il Liverpool è pronto alla maxi-offerta

Yildiz è il calciatore di maggior qualità e talento dell’intera rosa juventina. Un fantasista che sa fare gol e assist, come racconta il suo score di 3 reti realizzate da inizio stagione e 4 passaggi vincenti. Non a caso molte squadre internazionali hanno messo gli occhi sul classe 2005.

Di recente si è parlato di Chelsea e Real Madrid come club molto interessati alle potenzialità di Yildiz in vista del prossimo anno. Ma la squadra che sembra maggiormente fare sul serio è un’altra: il Liverpool, che negli ultimi anni ha iniziato a puntare forte sui giovani talenti internazionali, come dimostrano i maxi-investimenti per calciatori come Kerkez, Leoni e Wirtz.

Secondo Tuttojuve.com, il Liverpool si starebbe già muovendo concretamente per Yildiz. Avviati da qualche settimana i primi contatti con l’entourage del calciatore turco, mentre il club inglese starebbe preparando l’assalto alla Juve, con un’offerta da capogiro che potrebbe far saltare banco e concorrenza: quasi 100 milioni di euro sul piatto.

Una proposta che scuote la Juventus alla vigilia del derby della Mole contro il Torino, partita alla quale l’ambiente bianconero tiene particolarmente. Il futuro di Yildiz rischia di essere uno degli argomenti più caldi delle prossime settimane. Difficile per la Juve rifiutare a cuor leggero un’offerta così alta come quella del Liverpool. A meno che non arrivi un rinnovo contrattuale last-minute che farebbe alzare inevitabilmente la valutazione del turco.