Parole dure nei confronti di Kenan Yildiz. Il fantasista della Juve non riesce ad incidere al meglio con la numero 10 sulle spalle.

Prosegue il periodo difficile e tutt’altro che brillante della Juventus. L’ultima giornata di campionato ha portato l’ennesimo pareggio stagionale nello score dei bianconeri: 1-1 sul campo della Fiorentina, al termine di un match non giocato male dalla squadra juventina, ma incapace di dominare contro una rivale in difficoltà evidente.

Tanto il lavoro che attende Luciano Spalletti; il neo tecnico bianconero sa bene di aver preso in gestione una squadra incapace finora di avere continuità e brillantezza, sprecando molto spesso le occasioni di vantaggio e non portando a casa i risultati giusti. Servirà tempo e fiducia all’ex commissario tecnico azzurro per poter rimettere la Juve in carreggiata, almeno dal punto di vista dei risultati.

Tra le delusioni del momento c’è il reparto d’attacco. La Juventus segna poco e spreca molto, mancando forse di qualità e cattiveria in area di rigore avversaria. Oltre ai dubbi sugli acquisti estivi, con gente come David e Openda già sul banco degli imputati, si discute anche della scarsa vena di Kenan Yildiz: il 10 bianconero non riesce ancora ad esplodere definitivamente, nonostante l’enorme talento.

Piovono le prime critiche per Yildiz: “Troppe responsabilità, ha numeri mediocri”

Da Yildiz e dalle sue capacità tecniche invidiabili, i tifosi della Juve si attendono il massimo possibile. Ovvero un calciatore che già possa essere decisivo e determinante, magari anche trascinando una squadra non ancora così eccelsa dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento.

Va sempre ricordato che il turco ha solo 20 anni e deve maturare ancora molto prima di poter essere considerato un punto fermo. Bensì ad oggi è un calciatore di grande talento e prospettiva, che merita di giocare titolare e di commettere gli errori che si fanno durante il periodo di crescita.

Molto severo il discorso effettuato a Sky Sport proprio riguardo Yildiz. Il telecronista Fabio Caressa lo ha considerato ancora acerbo: “Non pensate che sia data troppa responsabilità a Yildiz? Se guardiamo ai numeri nelle ultime partite ha partecipato solo al 2, 3, 4% dei tocchi della squadra. Il suo rating è mediocre. Ieri tocchi in area 0, occasioni create 1. È isolato, non dialoga con gli altri e non partecipa all’azione”.

Billy Costacurta ha continuato sulla stessa falsa riga: “Non è in un buon periodo, c’è poco coraggio nelle azioni della Juve. Fa troppi passaggi in orizzontale”. Iniziano ad arrivare i primi dubbi sul considerare Yildiz un giocatore intoccabile e già arrivato.