Un luogo magico ed ancora non super conosciuto, l’ideale per una gita fuori porta tra storia, fantasia e tanta bellezza cromatica.

L’autunno è una delle stagioni più amate per un semplice motivo: gli splendidi colori che la natura ci regala ogni volta a partire dai mesi di ottobre e novembre. Quando gli alberi cominciano a perdere il foliage ed i panorami si fanno più bruni e rossicci, regalando sfumature cromatiche incredibili ai paesaggi, soprattutto fuori dalle grandi città.

Il periodo ideale per organizzare una gita fuori porta, alla scoperta di panorami eccezionali e di luoghi dove la natura ha la meglio rispetto alla civiltà urbana. Posti in cui perdersi e respirare aria pulita e, ove possibile, anche ammirare un bel po’ di storia antica, visto che in Italia la cultura è spadroneggiante ovunque.

Tra i consigli più sentiti per una gita da non perdere spunta un luogo non così distante da Roma, che è da visitare proprio per il mix tra storia e bellezza estetica naturale. Stiamo parlando del Castello di Celsa, un sito non ancora finito nelle mire dei social network, ma davvero da non perdere per chi ama i colori dell’autunno e le atmosfere tradizionali.

Il fascino storico e cromatico del Castello di Celsa: ecco quando e come visitarlo

Il Castello di Celsa si trova nel comune di Sovicille, in provincia di Siena. Dunque in una delle zone più affascinanti d’Italia, tra le colline del Chianti e il Monte Amiata. Edificato nel XIII secolo, ha avuto la funzione inizialmente di fortezza difensiva, mentre successivamente è stato trasformato in una dimora signorile dalla famiglia dei Celsi.

La vera particolarità del castello è il cambiamento di colore con il passare delle stagioni, grazie alla evidente presenza dell’ereda rampicante sulle proprie mura. In autunno ad esempio, presenta sfumature dorate, arancio e bordeaux, oltre al tappeto di foliage da ammirare.

Nei mesi più caldi la struttura diventa color verde smeraldo, mentre in inverno non è inusuale vedere il castello innevato, vista la posizione geografica quasi montuosa che è soggetta a questi fenomeni atmosferici.

Raggiungere il Castello di Celsa da Roma è molto semplice: basta percorrere l’Autostrada del Sole A1 fino all’uscita di Valdichiana, per poi procedere in direzione Siena. Una volta giunti nei pressi del capoluogo toscano, si dovrà prendere la Strada Provinciale 101 di Montemaggio per raggiungere questo affascinante sito, per un viaggio di circa 3 ore.

Per visitare l’interno del castello è necessaria la prenotazione via e-mail, all’indirizzo [email protected]. La struttura è aperta il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 13.