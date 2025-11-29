Un’esperienza da non perdere per tutti i romani che amano il Natale: l’albero più grande in assoluto può essere visitato per pochi euro.

Ormai siamo in dirittura d’arrivo per le festività di fine anno. Il Natale è alle porte e, come da tradizione, già il prossimo 8 dicembre le famiglie italiane dovranno adempiere all’abbellimento del cosiddetto albero di Natale, ovvero l’abete domestico da ornare con palline, luci, stelle filanti e quant’altro.

Gli amanti di questa festa e di tutta l’atmosfera natalizia in generale non possono mancare all’appuntamento. Così come è appassionante l’idea di fare una capatina nei luoghi dove il Natale la fa da padrone. Mercatini in legno, ricostruzioni della casa di Babbo Natale e siti dove l’albero ha dimensioni consistenti e fa la sua splendida figura scenica.

A poche ore da Roma, ad esempio, esiste un luogo da record, dove l’albero natalizio prende dimensioni davvero incredibili. E soprattutto verrà immesso addirittura sull’acqua, per regalare uno spettacolo affascinante e magico per tutti gli appassionati. Andiamo a scoprire di quale posto si tratta e come arrivarci.

Luci sul Trasimeno: l’imperdibile maxi-albero di Natale costruito sul lago

L’evento di cui parliamo si chiama Luci sul Trasimeno e, come si evince dal nome, si svolge proprio sulle rive del celebre lago che sorge tra Umbria e Toscana. Dal 6 dicembre prossimo fino al 6 gennaio successivo, la cornice di Castiglione del Lago si trasforma in una festa natalizia, tra luci e addobbi di vario genere.

Ma a sorprendere sarà l’albero di Natale mastodontico che verrà costruito per l’occasione. Una struttura da record, lunga ben 1080 metri e larga 50, è sorretta da 166 pali e illuminata da oltre 2.650 lampade alimentate interamente da fonti rinnovabili, frutto del lavoro di circa 150 persone coinvolte. Il tutto appoggiato sulle acque del Trasimeno.

Uno spettacolo davvero inedito ed impossibile da replicare, che richiama folle di turisti da tutto il centro Italia. Oltre allo spettacolo dell’albero, sarà presente il Babbo Natale Xmas Garden, uno spazio dedicato ai visitatori più piccini, accolti proprio da Babbo Natale in persona e dai suoi elfi. Ed ancora intrattenimento ogni sera con musica, pista di pattinaggio sul ghiaccio e persino il Sentiero del Presepe.

L’ingresso al “Percorso dell’Albero” ha un costo di 10€ per gli adulti, di 5€ per i ragazzi tra i 13 e 17 anni ed infine gratuito per i bambini fino ai 12 anni e persone con disabilità. Tutto l’evento sarà organizzato lungo Via Belvedere a cominciare da Porta Fiorentina.

Per raggiungere Castiglione del Lago dalla capitale servono poco più di 2 ore di viaggio, percorrendo l’Autostrada A1 in direzione Firenze ed uscire al casello di Fabro, per poi immettersi sulla SR142 fino a Castiglione.