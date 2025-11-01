Si torna a parlare di un cambio di team nel prossimo futuro per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è tentato dalla scuderia.

Max Verstappen sta vivendo un finale di stagione automobilistica davvero sorprendente. Fino a qualche mese fa il suo rendimento faceva presagire, per la prima volta in cinque anni, che l’olandese non potesse gareggiare per il titolo mondiale. Invece, da fuoriclasse qual è, il 28enne sta riuscendo nell’impresa di rimontare velocemente i suoi rivali.

Verstappen ha ridotto quasi interamente il distacco dai due piloti McLaren, ovvero Lando Norris e Oscar Piastri. Gli ultimi quattro gran premi della stagione di Formula 1 saranno dunque sempre più intriganti e competitivi, visto che si prospetta una lotta serrata a tre per la vittoria del mondiale piloti. Una bella notizia anche per gli appassionati, che si annoieranno di meno rispetto agli scorsi anni.

Nonostante un feeling ritrovato con la Red Bull, forse complice anche l’esonero di Christian Horner dal ruolo di team principal, si continua a parlare del futuro di Verstappen lontano dalla scuderia anglo-austriaca. Tante le voci che circolano sul suo conto, tra cui un possibile corteggiamento di Toto Wolff, che vorrebbe portarlo in Mercedes per migliorare le prestazioni del suo team e garantirsi il miglior pilota in circolazione.

Verstappen in Mercedes? Russell non ci sta e pungola il suo rivale

Un’indiscrezione, quella di Verstappen nel mirino delle Frecce d’argento, che è nata già nella prima parte di questa stagione, quando il rapporto con la Red Bull sembrava ai ferri corti ed il rendimento dell’olandese appariva difficoltoso e lontano dagli standard che conosciamo.

Ma c’è chi non è propriamente concorde con l’eventuale trasferimento in questione. Ovvero l’attuale pilota Mercedes George Russell, con cui Verstappen non ha un buon rapporto. I due si sono spesso beccati in pista, tra vari episodi controversi, mentre fuori dall’ambito sportivo non sono mai riusciti a legare, punzecchiandosi in più occasioni.

Russell, intervistato sul possibile dualismo con Verstappen, ha risposto così: “Verstappen in Mercedes? È chiaramente una situazione in cui lui avrebbe solo da perdere – ha ammesso il pilota al Telegraph – Io e Max ci salutiamo e basta, non parliamo molto. Io non ci perdo il sonno e di sicuro non lo perde neanche lui. La vita è breve, siamo tutti adulti. Non è necessario essere migliori amici per essere compagni di squadra. Ayrton Senna e Alain Prost non erano buoni amici, eppure hanno comunque concluso al primo e secondo posto. Lo stesso è valso per Lewis e Nico Rosberg, mentre quella di Hamilton e Fernando Alonso è un’eccezione”.

Difficile dunque vedere coesistere Verstappen e Russell assieme nel prossimo futuro. Nel frattempo il mistero sul destino in F1 del campione in carica si infittisce…