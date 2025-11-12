Il famoso ballerino e conduttore incassa la decisione dei vertici aziendali della Rai: scelta quasi obbligata, tutto rimandato

Sulla cresta dell’onda. Quanto meno durante tutta la scorsa stagione televisiva. Quando fu capace di ottenere un successo talmente inaspettato da convincere i piani alti della Rai a prolungare il format oltre la data originariamente prevista.

Dopo una discreta esperienza maturata come Anchorman nelle reti della televisione pubblica grazie alla conduzione di programmi come ‘Made in Sud‘ e ‘Bar Stella‘, l’ex ballerino di ‘Amici‘ di Maria De Filippi fu lanciato nel settembre 2024 dai vertici Rai a capo del game show ‘Affari Tuoi‘, il famoso format che sotto la gestione di un gigante come Paolo Bonolis aveva frantumato, qualche anno prima, ogni record di ascolti nella fascia access prime time.

Come accennato, per la maggior parte delle puntate condotte dall’ex marito di Belen Rodriguez il programma è stato oltremodo premiato dai dati dell’Auditel. Facendo registrare una media di 6 milioni di telespettatori con punte del 30% di share.

Scontata a quel punto la riconferma del nativo di Torre Annunziata a capo del simpatico programma che quest’anno fa i conti con la spietata concorrenza de ‘La Ruota della Fortuna‘, il game show rigenerato dalla presenza del navigato Gerry Scotti.

Il confronto tra i due programmi ha quasi sempre arriso al prodotto delle reti Mediaset, come dimostrato anche dalle ultime rivelazioni dell’audience dell 7 novembre. Lo show di Scotti ha raccolto 5.358.000 spettatori, pari al 26.6% di share. Il gioco dei pacchi di De Martino ha invece fatto registrare il 22.5% di share con 4.549.000 spettatori.

Insomma, pur mantenendosi su buoni livelli, il game show della Rai sta patendo la concorrenza del programma irradiato sulle reti Mediaset. E nei prossimi giorni ‘Affari Tuoi‘ sarà anche costretto a fermarsi. Scopriamo il motivo.

Gioca l’Italia, stop ad ‘Affari Tuoi’: puntata rimandata

Nella serata di giovedì 13 novembre il programma dei pacchi non andrà in onda per lasciare spazio alla penultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali della Nazionale italiana di calcio allenata da Rino Gattuso.

La concomitanza di orario (20:45) della partita col programma condotto da De Martino ha convinto i vertici dell’azienda ad annullare la messa in onda del game show nella tradizionale serata del giovedì.

‘Affari Tuoi‘ tornerà però regolarmente in onda già il giorno successivo, venerdì 14 novembre. L’orario sarà quello consueto delle 20:35, subito dopo la messa in onda di ‘Cinque Minuti’, la striscia informativa condotta da Bruno Vespa sul primo canale della televisione di Stato.