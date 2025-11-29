Le ultime notizie su Paulo Dybala non faranno piacere ai tifosi della Roma, che devono fare i conti con gli alti e bassi dell’argentino.

Senza ombra di dubbio Paulo Dybala ancora oggi è il calciatore di maggior qualità tecnica della Roma ed uno dei più forti, sempre a livello tecnico, dell’intera Serie A. Un attaccante brevilineo e scaltro, che ha sempre mostrato nella sua carriera colpi ad effetto e soluzioni balistiche eccezionali.

Peccato che negli ultimi anni il fisico e la condizione atletica precaria non hanno aiutato Dybala ad essere ugualmente incisivo. Tanti gli stop muscolari a cui è andato incontro il numero 21 giallorosso, l’ultimo dei quali molto pesante: lo strappo al tendine della coscia sinistra subito a marzo scorso lo ha costretto ad un intervento chirurgico e ad almeno 3 mesi di stop.

In queste settimane Gian Piero Gasperini sta provando a recuperare Dybala sia dal punto di vista fisico che da quello strategico. Non appena tornato a disposizione dopo l’ennesima ricaduta muscolare, l’argentino è stato mandato in campo in Europa League contro il Midtyjlland da titolare, ricoprendo il ruolo di prima punta senza brillare particolarmente.

Totti boccia Dybala come centravanti: “Non ha il fisico per ricoprire questo ruolo”

L’utilizzo di Dybala come vero e proprio 9 dell’attacco della Roma sta creando più di una discussione. C’è chi crede che possa ritrovare smalto e lucidità giocando più vicino alla porta, chi invece non lo vede adatto a fare questo tipo di lavoro nonostante le doti tecniche indiscusse.

Del partito dei contrari fa parte anche Francesco Totti, leggenda vivente giallorossa che ha saputo ricoprire in carriera anche il ruolo di centravanti, vincendo persino la Scarpa d’oro europea. Intervistato da DAZN, l’ex capitano della Roma si è espresso così sulla questione.

“Dybala da centravanti? Non ce lo vedo, non ha le caratteristiche per farlo. Non ha il fisico. Può giocare nelle due mezze punte ma non può fare la prima punta. Siamo due giocatori diversi, al di là dell’aspetto tecnico”.

Dunque Totti, che di certo conosce molto bene sia l’ambiente Roma che il tipo di responsabilità che ha Dybala, non sembra apprezzare più di tanto l’utilizzo della Joya come primo terminale offensivo. Così come vuole vedere una squadra più brillante oltre i risultati positivi: “Sta facendo bene anche se ancora non vedo la Roma di Gasperini. Spero che possa migliorare ma contano i risultati quindi va bene anche così”.