Altra notizia scioccante per i tifosi della Juventus. Un loro idolo è di nuovo costretto a fermarsi per l’ultimo infortunio.

Quella che fino allo scorso decennio era la squadra decisamente più dominante della Serie A, oggi è una formazione che sta cercando di ripartire e rilanciarsi, non senza qualche difficoltà. Parliamo della Juventus, lontana anni luce dagli anni in cui vincere lo Scudetto era una pratica quasi automatica e indiscutibile.

Uno dei difetti maggiori in casa Juve negli ultimi anni, oltre a diverse scelte tecniche errate, riguarda sicuramente una gestione negativa degli infortuni. I bianconeri sono tra le squadre maggiormente vittime di problemi fisici e muscolari all’interno della propria rosa. Basti pensare a ciò che è accaduto a calciatori considerati titolarissimi fino a qualche mese fa, come il leader difensivo Bremer o il centravanti Milik. Il primo è finito sotto ai ferri per la rottura del crociato anteriore, l’altro è letteralmente sparito dai radar, martoriato dagli infortuni.

Tanti, troppi i calciatori passati dalla Continassa che non hanno potuto dare l’apporto massimo alla squadra per via del loro assetto muscolare poco edificante. Uno di questi è un idolo della tifoseria, costretto addirittura a rescindere il proprio contratto con la Juve sia per i tanti infortuni subiti, sia per altri problemi extra-campo.

Pogba, slitta ancora l’esordio con il Monaco: nuovo infortunio per l’ex Juve

Il calciatore di cui parliamo è Paul Pogba, centrocampista di qualità e talento in forza al Monaco dopo aver rescisso con la Juventus. Un fuoriclasse assoluto che però sta faticando a ritrovarsi: sia per colpa dei numerosi infortuni, sia a causa della squalifica per doping subita mesi addietro per la positività al testosterone.

Il club francese ha scommesso forte su Pogba, ingaggiandolo a parametro zero. Ma ad oggi l’ex bianconero non ha ancora potuto esordire con il Monaco. Sembrava tutto apparecchiato per il suo ritorno in campo già la scorsa settimana contro il Nantes, invece è rimasto a sorpresa nuovamente fuori dalla lista convocati.

È stato il tecnico dei monegaschi Sebastien Pocognoli a svelare il motivo dell’esclusione: “Paul ha subito una distorsione di secondo grado alla caviglia. È tutto quello che posso dire per ora. Ci sarà un esame supplementare la prossima settimana. La sua indisponibilità può variare da pochi giorni a una o due settimane”.

Altro infortunio dunque per il centrocampista, campione del mondo con la Francia nel 2018. Pogba continua ad avere un conto aperto con la sfortuna, che sta rimandando sempre più il suo ritorno in campo.