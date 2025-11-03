Nuova grande chance per Thiago Motta sulla panchina di una big di Serie A. L’ex Juventus è pronto a ricominciare con questa avventura.

Sembra passata un’eternità da quando Thiago Motta era l’allenatore della Juventus, l’uomo su cui la società bianconera si era affidata ciecamente con l’intento di tornare stabilmente a lottare per i primi posti in classifica. Un’avventura, quella dell’italo-brasiliano, che però è finita prima del previsto e senza alcuna glorificazione.

Motta infatti è stato esonerato nel finale della scorsa stagione, dopo un cammino troppo altalenante ed un’uscita di scena prematura sia in Champions League che in Coppa Italia. La Juve ha scelto di allontanarlo dalla panchina, ingaggiando al suo posto Igor Tudor; caso vuole che la scorsa settimana anche il croato ha avuto il medesimo destino, finendo nella lista dei tecnici esonerati.

In estate Thiago Motta era stato anche accostato a diverse panchine, sia italiane che internazionali. Ma alla fine non è stato raggiunto alcun accordo per l’ex bianconero, che dunque ha iniziato la nuova stagione restando in disparte, in attesa di una chiamata importante per ripartire. Chiamata che potrebbe arrivare nelle prossime ore, anche in base ai recenti risultati di Serie A.

Niente Fiorentina per Thiago Motta, ma spunta un’alternativa seria in Italia

Nelle scorse settimane si è parlato spesso della Fiorentina per Thiago Motta, ovvero la panchina scottante della squadra toscana, attualmente penultima in classifica ed incapace di seguire le indicazioni di Stefano Pioli. Ad oggi l’ex Milan non è ancora stato allontanato, nonostante i risultati disastrosi, ma l’esonero è dietro l’angolo.

Non sarà però Motta il prescelto della Fiorentina in caso di cambio alla guida tecnica. Hanno più chance di lui altri tecnici come Daniele De Rossi o Paolo Vanoli. Ma per l’ex centrocampista azzurro si prospetta un’altra chance importante nella massima serie.

Il nome di Thiago Motta è tornato d’attualità per l’Atalanta, squadra che fra l’altro aveva pensato anche a lui in estate per sostituire Gian Piero Gasperini in panchina. Alla fine la scelta, anche a sorpresa, è ricaduta su Ivan Juric, che però ad oggi non sta convincendo per i risultati ottenuti in campionato e coppa.

L’Atalanta è a metà classifica, con sole due vittorie e ben 7 pareggi ottenuti nelle prime 10 giornate di Serie A. Il gioco proposto non è così spettacolare ed il piatto piange. Decisive saranno le gare contro Marsiglia in Champions e Sassuolo in campionato prima della sosta di novembre. Se dovessero andare male, Motta sarebbe pronto a rimpiazzare Juric e provare a rilanciare la piazza bergamasca, oltre che la sua nomea.