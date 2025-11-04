Altro infortunio importante per la squadra di Serie A, che dovrà fare a meno di un suo titolarissimo per almeno due mesi.

Il campionato di Serie A è ormai entrato nel vivo, visto che i primi scontri diretti della stagione hanno cominciato a dare indicazioni su quali squadre si daranno battaglia fino all’ultimo per le prime posizioni. Il Napoli, nonostante lo stop casalingo con il Como, è ancora in testa alla classifica, confermandosi come una delle favorite assolute.

La formazione di Antonio Conte ha dovuto affrontare diverse gare in tempi recenti senza alcuni calciatori molto importanti. Oltre al lungodegente Romelu Lukaku, che tornerà non prima di dicembre dopo lo stop estivo, altri elementi come Kevin de Bruyne, Stanislav Lobotka e Alex Meret si sono fermati nelle ultime settimane per infortuni gravi, lasciando meno scelte tattiche e di formazione al mister.

Nonostante ciò, il Napoli vanta una squadra competitiva e sempre molto pericolosa. Ora attesa da un match molto delicato, quello di domenica prossima alle ore 15.00 sul campo del Bologna. Anche in questo caso a far rumore è un grave infortunio, capitato ad un sicuro protagonista del match valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Il Bologna perde la mente del suo centrocampo: Freuler out almeno due mesi

Stavolta a disperarsi è il Bologna, squadra in netta ripresa dopo l’ultima brillante vittoria sul campo del Parma. La formazione allenata da Vincenzo Italiano ha infatti dovuto apprendere nelle scorse ore dell’infortunio serio di uno dei propri calciatori titolari.

Stiamo parlando di Remo Freuler, l’esperto mediano svizzero che è rimasto infortunato dopo uno scontro di gioco proprio nel match del Tardini. L’ex Atalanta è uscito dolorante dal campo, ma la mazzata è arrivata dall’esito degli esami: frattura scomposta della clavicola destra, dunque l’obbligo di un intervento chirurgico e della relativa fase di riabilitazione per rimettere tutto a posto.

Il cervello del centrocampo bolognese resterà fuori dai campi per almeno un paio di mesi. Una brutta notizia per Italiano, che dovrà dunque reinventare la sua linea mediana, a cominciare dal match di domenica contro il Napoli. Freuler, giunto alla terza stagione in carriera con la maglia rossoblu, ha finora collezionato 95 presenze ufficiali condite da due reti.

Come si schiererà il Bologna anti-Napoli dunque? Italiano non potrà disporre ancora di Ciro Immobile, altro infortunato di lusso che tornerà a fine novembre. Per il resto avrà ampia scelta: possibile la promozione a titolare di Nikola Moro in mezzo al campo per rimpiazzare Freuler, mentre in avanti solito ballottaggio tra Cambiaghi e Rowe per il ruolo di ala sinistra.