Il club bianconero fa i conti con l’infortunio patito dal giocatore: si riapre a sorpresa una pista di mercato già battuta in estate

Un passo indietro dal punto di vista del risultato, ma un piccolo passo in avanti dal punto di vista dell’assimilazione della nuova filosofia di gioco: un bicchiere mezzo pieno impreziosito dal definitivo ritorno, in termini di prestazioni e gol, dell’ormai ex indesiderato Dusan Vlahovic, rigenerato dalla cura Spalletti.

Questo ha detto l’ultimo match disputato dalla Juve, quello pareggiato tra le mura amiche dell’Allianz Stadium al cospetto di uno Sporting CP capace di resistere all’assalto finale dei bianconeri, che alla fine si sono dovuti accontentare di un pareggio.

La gara contro i portoghesi è stata anche l’occasione per rivedere in campo, per la prima volta in questa stagione, Fabio Miretti, reduce dall’esperienza in prestito al Genoa lo scorso anno e vittima di un calvario fisico iniziato in piena estate.

Dopo essersi fermato per un problema alla spalla all’inizio del ritiro post Mondiale per Club, il prodotto della Next Gen – che pareva sul punto di trasferirsi al Napoli dopo il deciso pressing di Antonio Conte – ha subìto una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra occorsa nella tradizionale amichevole in famiglia contro la squadra B.

Inizialmente si pensava che il calciatore potesse rientrare dopo 30-40 giorni, ma i postumi della lesione lo hanno costretto ad attendere fino a martedì scorso, quando è entrato in campo per gli ultimi 7 (più recupero) concitati minuti della sfida contro i lusitani.

Intanto, curiosamente, il suo ritorno in campo potrebbe aver coinciso con una nuova pista di mercato riapertasi a causa dell’infortunio di un collega di reparto appartenente ad un altro club.

Freuler ko, il Bologna piomba su Miretti: il punto

Uscito al 56′ nella vittoriosa trasferta del suo Bologna in quel di Parma, Remo Freuler ha capito immediatamente la gravità del suo infortunio.

Gli esami svolti sul centrocampista svizzero hanno evidenziato, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dal club felsineo, ‘la frattura scomposta della clavicola destra. Il giocatore verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento“, aveva concluso la nota.

Forza Remo, ti aspettiamo presto in campo 🫡❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/TC11Mms2LX — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 4, 2025





Successivamente, il 4 novembre, il giocatore è stato sottoposto ad un intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof.presso la Casa di Cura Toniolo.

I tempi di recupero, quantificabili in almeno due mesi senza complicazioni, obbligano gli emiliani a fare delle valutazioni di mercato. Nel ruolo del titolarissimo Freuler non forniscono adeguate garanzie né Moro, nè Pobega: ecco che allora, con la riapertura della finestra di scambi a gennaio, il Bologna potrebbe farsi sotto proprio per Miretti, abbastanza chiuso nelle possibili rotazioni di centrocampo a prescindere dalla sua ritrovata integrità fisica.