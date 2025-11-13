Si torna a parlare del tanto discusso caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner negli scorsi mesi, ovvero la positività al doping del tennista.

Ieri sera Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere il numero 1 al mondo, schiantando Zverev nella seconda sfida delle Atp Finals e conquistando la qualificazione alle semifinali del torneo in corso di svolgimento a Torino.

Sinner vuole confermarsi campione di questo torneo, già dominato nell’edizione 2024, quando vinse in finale contro sua maestà Novak Djokovic. Il cammino sembra spedito, ma guai a distrarsi o a pensare che sia tutto facile. Ma Jannik lo ha imparato sulla sua pelle, al culmine di un’annata davvero particolare ed a tratti tortuosa, per vicende anche extra-campo.

Infatti va ricordato che Sinner è stato costretto a restare ai box per tre mesi esatti, da febbraio a maggio scorsi, per via del tanto discusso caso Clostebol. Ovvero per la positività riscontrata dopo un controllo anti-doping a questa sostanza, considerata illecita dalla WADA. Nonostante fosse stata individuata in minima percentuale, Sinner ha dovuto patteggiare una squalifica di tre mesi, saltando di fatto diversi tornei di prestigio.

Djokovic lancia la frecciata a Sinner: “Il caso Clostebol lo perseguiterà per tutta la carriera”

Una questione, quella legata alla positività al Clostebol, che ha creato discussioni, polemiche e critiche da tutto il mondo del tennis. C’è chi si è schierato con Sinner, privilegiando la sua innocenza, credendo alla versione secondo cui sia stato un errore del massaggiatore Giacomo Naldi, entrato a contatto personalmente con la sostanza tramite una crema. Una leggerezza costata cara poi a Sinner stesso.

Altri invece nutrono dubbi sull’inconsapevolezza di Sinner. Impossibile non ricordare le sparate a zero di Nick Kyrgios nei confronti del tennista italiano; ma di recente anche un altro grande di questo ambito come Djokovic ha fatto intendere di essere piuttosto perplesso della situazione.

In una recente intervista a Piers Morgan, il fuoriclasse serbo si è così espresso: “Il caso Clostebol resterà attaccato al nome di Sinner. Quella nube scura lo accompagnerà per il resto della sua carriera, così come la nuvola del Covid ha perseguitato il sottoscritto.”

Già nei mesi scorsi Djokovic aveva ammesso di non aver gradito troppo la gestione del caso Clostebol, facendo intendere come Sinner avesse ricevuto un trattamento privilegiato di fronte ad un fatto di doping. Insomma, si continuerà ancora a lungo a parlare di questa situazione scomoda, che per fortuna Jannik pare si sia lasciato alle spalle.