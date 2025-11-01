Sta nascendo la nuova Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti: arriva una nuova figura importantissima per il club bianconero.

Alla fine Luciano Spalletti ha accettato le condizioni della Juventus. La voglia di tornare ad allenare in Serie A era tanta e per il toscano è stato letteralmente impossibile dire no ad un club storico e prestigioso come quello bianconero. Tanto da aver detto sì ad un contratto di soli 8 mesi, con opzione di rinnovo ma solo se a fine stagione il club sarà stato contento del suo rendimento.

Inizia una nuova era per la Juve, che dopo aver provato nelle ultime due stagioni a lanciare un progetto tecnico basato su allenatori giovani come Thiago Motta e Igor Tudor, ha deciso di basare tutto sull’esperienza ed il carattere di Spalletti. Lo stesso mister di Certaldo dovrà rimettersi in carreggiata, dopo il flop con la Nazionale italiana e le tante critiche ricevute dopo la sconfitta letale in Norvegia.

In queste ore si sta già ipotizzando quale possa essere la rivoluzione tecnico-tattica apportata da Spalletti alla Juventus. Possibile un cambio di modulo, visto che il toscano è sempre stato legato alla difesa a quattro e ad un’idea più propositiva. Ma non sarà questo l’unico cambiamento interno dalle parti della Continassa.

Juventus, dopo Spalletti arriva anche il nuovo DS: accordo raggiunto con Ottolini

Oltre al nuovo allenatore, la Juventus è pronta ad arricchire anche il comparto dirigenziale. Infatti dopo l’approdo di Luciano Spalletti in panchina sta per arrivare anche il nuovo direttore sportivo, ovvero una figura importante che affiancherà Damien Comolli nella ricerca di rinforzi sul mercato e nella cessione di calciatori non più utili alla causa.

Il nome forte è quello di Marco Ottolini, 45enne dirigente che attualmente ricopre la carica di DS nel Genoa. Ma da quanto riporta Sky Sport, si sta lavorando sulla rescissione consensuale tra il club ligure ed il dirigente nativo della provincia di Brescia. Un addio ormai scritto, sia per gli scarsi risultati recenti del Genoa, sia per la volontà di Ottolini di cambiare aria.

Per lui si tratterebbe di un ritorno in bianconero; Ottolini infatti in passato ha lavorato nella Juventus prima come osservatore, poi come dirigente responsabile dei calciatori in prestito, con il compito di tenere d’occhio i giovani juventini mandati a fare esperienza altrove. Nel 2022 fu ingaggiato poi dal Genoa come direttore sportivo.

Spalletti sembrerebbe aver dato il suo benestare per l’ingresso nell’organigramma di Ottolini, mentre il neo tecnico juventino porterà con sé i suoi fedelissimi dello staff: il vice-allenatore Domenichini, i collaboratori tecnici Martusciello e Russo ed il preparatore atletico Sinatti.