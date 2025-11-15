Il tecnico di Certaldo sta tentando di ridisegnare la sua squadra approfittando dell’imminente mercato invernale: arriva la bocciatura

Quando, alla fine di una trattativa invero durata molto poco – l’allenatore era stato abbondantemente contattato nelle settimane precedenti – Luciano Spalletti ha assunto la guida tecnica della Juventus, in molti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato dei giocatori italiani che avevano avuto a che fare con lui nella sua contraddittoria (e alla fine negativa) esperienza sulla panchina della Nazionale italiana.

Pur dovendo, a centrocampo, ancora fare a meno di Sandro Tonali appiedato dalla squalifica per gioco illegale nell’àmbito delle scommesse, il mister toscano non convocò, per Euro 2024, Manuel Locatelli, già pedina importante della squadra bianconera nella parentesi triennale, appena finita, con Massimiliano Allegri.

Arrivato alla Continassa invece, forse per mancanza di alternative reali, Spalletti ha di fatto affidato le chiavi della mediana all’ex Sassuolo, schierato titolare tre volte su tre e uscito dal campo solo per pochissimi minuti finali contro Sporting CP e Torino.

La verità però, abbastanza nota a chi conosce sufficientemente il mister di Certaldo, è che il prodotto delle Giovanili del Milan non scaldi troppo il cuore del suo allenatore. Al punto tale che una delle richieste per l’imminente mercato invernale sia quella di provvedere ad un acquisto proprio in quella zona di campo. Con relativa cessione dello stesso Locatelli.

Titolare di un contratto fino al 30 giugno del 2028, l’immediato futuro del calciatore potrebbe essere messo in discussione già tra qualche settimana, quando riaprirà la sessione invernale di scambi.

Nel novero dei club interessati alle prestazioni di Locatelli poi, ce ne sarebbe uno che garantirebbe al centrocampista la possibilità di giocare in Champions League: un modo non banale per reinventarsi dopo il possibile addio.

Spalletti lo cede, Palladino lo aspetta: prezzo già fissato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza bianconera potrebbe accontentare le volontà del suo nuovo tecnico, dando il via libera ad una cessione che frutterebbe circa 25 milioni nelle casse del club piemontese.

Tra le squadre che accoglierebbero volentieri il centrocampista classe ’98 c’è sicuramente l’Atalanta, anch’essa fresca di rivoluzione sulla propria panchina.

Considerando che sulla mediana della Dea gli unici interpreti rimasti sono De Roon, Pasalic ed Ederson (con quest’ultimo accreditato di un possibile trasferimento all’estero a gennaio), Raffaele Palladino potrebbe gradire non poco l’arrivo di un giocatore che farebbe davvero comodo alla sua squadra.