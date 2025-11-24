Jannik Sinner è partito per le vacanze dopo la lunga e tortuosa stagione tennistica. Ecco cosa ha trovato durante il suo volo.

Un 2025 davvero impegnativo, sia a livello fisico che mentale, per Jannik Sinner. L’attuale numero 2 al mondo ha chiuso un’annata delicata e difficile nel migliore dei modi, conquistando le ATP Finals proprio come lo scorso anno, trionfando in quello che è ormai l’appuntamento finale della stagione.

Non bastano poche righe per descrivere gli alti e bassi, le difficoltà e gli ostacoli riscontrati da Sinner negli ultimi dodici mesi. Dalla gioia del successo agli Australian Open allo stop forzato per il tanto discusso caso Clostebol di doping. Poi la difficile ripresa, le numerose finali disputato contro Carlos Alcaraz ed alcuni bagliori splendenti, come il suo primo trionfo a Wimbledon e la conferma, come già detto, alle Finals di Torino.

Impossibile per Sinner non desiderare ardentemente alcune settimane di relax totale. Jannik ha anche deciso di saltare la Coppa Davis, comunque vinta con merito dall’Italia maschile, viste le fatiche accumulate in tempi recenti. Ma una sorpresa davvero particolare ha visto protagonista Sinner, proprio durante il suo viaggio per le ferie invernali.

Sinner e la sorpresa sul volo per le Maldive: incontro inaspettato con il rivale

Jannik Sinner, dopo aver trascorso qualche giorno nella sua Val Pusteria in compagnia dei familiari e degli amici più cari, ha scelto di cambiare completamente latitudine. Il fuoriclasse italiano, presumibilmente in compagnia della nuova partner Laila Hasanovic, si è imbarcato direzione Maldive, le splendide ed esotiche isole dell’Oceano Indiano.

Il fatto che ha sorpreso Sinner ed i suoi fan è l’incontro avvenuto casualmente in aereo nelle scorse ore. La testimonianza è giunta dai social: Jannik si è ritrovato sullo stesso volo per le Maldive di uno dei suoi maggiori rivali tennistici. Vale a dire Alexander Zverev, anche lui diretto nelle isole tropicali per godersi le vacanze al caldo.

Un incontro che Zverev ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram, tramite uno scatto che immortala i due tennisti in tenuta sportiva ed una didascalia che dice tutto. “Scommetto che questa è la stagione delle Maldive un po’ per tutti, eh?“

Tra Sinner e Zverev c’è rivalità sportiva ma anche un buonissimo feeling amichevole. I due tennisti si stimano molto e non hanno mai nascosto di avere rapporti positivi. L’ultimo incrocio in campo fra i due risale proprio alle recenti Finals, quando Jannik nella fase a gironi ha sconfitto in due set il numero 3 al mondo.