Un infortunio recente potrebbe cambiare le strategie di mercato della Roma e non solo, in vista della sessione di riparazione a gennaio.

Tra circa un mese e mezzo di tornerà a parlare con frequenza di trattative, di operazioni di mercato e di rumors più o meno veritieri. Il tutto perché si aprirà ad inizio gennaio la sessione di riparazione invernale. Una finestra di calciomercato che permetterà ai club di Serie A e non solo di rinforzare le proprie rose con qualche tassello mancante.

Diverse società del nostro campionato stanno già pianificando eventuali innesti in vista di gennaio. Una delle squadre forse maggiormente bisognose di attuare cambiamenti è la Roma, che nonostante il primo posto attuale in classifica (in coabitazione con l’Inter) pare necessiti di rinforzi nel reparto offensivo.

Gli stop di Dovbyk e Dybala, l’inconsistenza di Ferguson e la scarsa forma di Bailey non aiutano certo l’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini. La Roma dunque a gennaio potrebbe intervenire puntando uno o due innesti offensivi, con l’intento di migliorare in zona gol. Ma i giallorossi non saranno protagonisti solo nel mercato in entrata, visto che nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile partenza dalla rosa.

Il Parma perde Suzuki per infortunio: idea Gollini dalla Roma per rimpiazzarlo

I rumors sulla cessione da parte della Roma nascono dalla notizia di un infortunio serio capitato ad un portiere di Serie A di cui si parla molto bene. Il giapponese Zion Suzuki, estremo difensore del Parma, ha rimediato un brutto stop: frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e conseguente intervento chirurgico per guarirla.

Suzuki rischia di rimanere ai box per molto tempo; addirittura da Parma fanno sapere che potrebbe recuperare in non meno di 3 mesi. Un periodo lunghissimo per la squadra ducale, che fino a gennaio dovrà fare affidamento sui giovani Edoardo Corvi e Filippo Rinaldi, entrambi provenienti dal vivaio gialloblu ma tutt’altro che pronti a giocare da titolari.

Ecco perché la Roma potrebbe diventare la soluzione giusta a gennaio per il Parma. Il club emiliano è pronto a bussare alla porta di Gasperini per chiedere il cartellino del portiere Pierluigi Gollini, classe ’95 che attualmente fa panchina nella capitale.

Gollini avrebbe dovuto lasciare la Roma già in estate, poiché chiuso da Svilar e da Vasquez, oltre ai rapporti non idilliaci con il Gasp dai tempi dell’Atalanta. Alla fine è rimasto anche per l’utilità nelle liste UEFA. Ma a gennaio potrebbe tornare in discussione la sua permanenza, soprattutto se il Parma dovesse fare sul serio. Un’ipotesi tutt’altro che impossibile per sistemare i pali della squadra di Carlos Cuesta.