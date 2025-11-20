Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia bilaterale che lo aveva costretto ai box per oltre due mesi. L’operazione, svolta oggi dal chirurgo Antonio Guglielmo presso la clinica privata romana Quisisana, si è rivelata perfettamente riuscita. La decisione di procedere con l’intervento è arrivata dopo che la terapia conservativa tentata inizialmente non aveva portato ai risultati sperati.

Rovella, che aveva sofferto di pubalgia da metà settembre, aveva provato a recuperare senza operarsi, ma il dolore ha peggiorato la sua condizione costringendolo a saltare diverse partite, tra cui il derby contro la Roma e il match contro il Sassuolo. L’operazione è stata quindi fondamentale per dare una soluzione definitiva al problema, che aveva compromesso il suo rendimento e la sua continuità in campo.

Dopo alcuni giorni di riposo, il centrocampista inizierà la riabilitazione sotto la guida dello staff medico della Lazio per un recupero graduale e mirato. L’obiettivo è mettere Rovella in condizione di tornare a disposizione di mister Sarri già dalla metà di gennaio 2026, auspicando che non debba più saltare ulteriori gare per problemi fisici.

Il giovane centrocampista, arrivato alla Lazio in prestito biennale con obbligo di riscatto dalla Juventus, spera ora di riprendere una stagione senza intoppi fisici e di tornare a esprimere il suo potenziale nel cuore del centrocampo biancoceleste.

I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 30-40 giorni, motivo che spinge a ben sperare per una buona ripresa in vista di un big match come Lazio-Napoli, in scena il 4 gennaio all’Olimpico.

