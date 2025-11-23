Nuovi problemi per i cittadini ed i turisti a Roma per via di interruzioni sulla linea della metropolitana. Ecco quali fermate non funzioneranno.

Roma è una città che conta circa 3 milioni di abitanti, almeno secondo l’ultimo censimento eseguito. Ma durante il giorno il numero di persone all’interno del Grande Raccordo Anulare aumenta vertiginosamente, per via della presenza di pendolari, lavoratori occasionali e turisti in arrivo da ogni parte del mondo.

Per questo motivo molto spesso le frotte di gente che circolano nell’Urbe appaiano numericamente superiori rispetto ai servizi offerti dalla rete di trasporti pubblici. Ricordiamo che Roma vanta soltanto tre linee della metropolitana, di cui una (la Metro C) è ancora in lavorazione visto che vanno ancora aperte al pubblico le prossime fermate di Porta Metronia, Colosseo e Piazza Venezia.

Proprio la Metro C, per i tanti lavori a cui si sta sottoponendo, sarà protagonista di una chiusura temporanea che certamente non farà piacere a tutti coloro che ne usufruiscono quotidianamente. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre è previsto un parziale stop della linea, per via di interventi di rinnovo.

La Metro C si ferma di nuovo durante il weekend: le informazioni sui bus sostitutivi

Dunque l’ultimo weekend di novembre non sarà semplice per coloro che solitamente viaggiano sulla tratta San Giovanni-Pantano, che dunque passa per una delle zone più centrali della capitale spostandosi poi verso il quadrante est della città, fuoriuscendo persino dal GRA.

Già dalla serata di venerdì 28 novembre la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Parco di Centocelle e del capolinea di Pantano-Monte Compatri. Dopo le ore 21.30 il servizio dei treni sarà attivo solo da San Giovanni a Parco di Centocelle, mentre per proseguire sarà necessario uscire dalla metro e prendere il bus MC8, con ultime corse tra l’1.30 e le 2 di notte.

La circolazione sempre sulla tratta Parco di Centocelle-Pantano sarà sospesa per l’intera giornata del 29 novembre. Anche in questo caso la tratta sarà affidata alla linea MC8, che effettuerà gli stessi orari della linea metro C previsti nel fine settimana.

Infine domenica 30 novembre la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Giardinetti e Pantano, sostituita dalla linea bus MC9. La prima e ultima corsa dei treni da San Giovanni e da Giardinetti saranno alle 5.30 e alle 23.30. Da poco dopo le ore 23 i bus della MC9 proseguiranno fino a San Giovanni, con fermate nei pressi delle stazioni Torre Maura, Torre Spaccata, Alessandrino, Parco di Centocelle, Mirti, Gardenie, Teano, Malatesta, Pigneto e Lodi.