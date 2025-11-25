La Roma prova ad incrementare il suo vantaggio in classifica con un colpaccio nel mercato di riparazione a gennaio: ecco il nome giusto.

Non si ferma più la Roma, vera rivelazione di questa prima parte di stagione. A fine novembre, dunque a circa tre mesi dall’inizio del campionato 2025/2026, i giallorossi mantengono la vetta della classifica, con 27 punti conquistati in dodici incontri, frutto di nove vittorie e tre sconfitte.

La banda di Gian Piero Gasperini ha mostrato tutto il proprio valore nella difficile trasferta con la Cremonese. Un 3-1 esterno che conferma come la squadra stia giocando a memoria ed abbia la capacità di far male in qualunque circostanza, sia quando gioca in proiezione completamente offensiva, sia nelle situazioni di contropiede.

Incredibile ma vero, le ultime due vittorie sono arrivate senza l’utilizzo di centravanti per la maggior parte dei minuti giocati. Gasperini si è dovuto reinventare Tommaso Baldanzi come ‘falso 9’, per un attacco leggero ma imprevedibile. Nonostante il bel lavoro svolto, la Roma intende rinforzare la rosa a gennaio, puntando sull’acquisto di un attaccante centrale degno di questo nome.

Roma, ecco la prima punta per gennaio: è un ritorno di fiamma

In queste settimane il nome maggiormente citato da media e giornali è quello di Joshua Zirkzee, ex centravanti del Bologna ed oggi panchinaro nel Manchester United. L’operazione però rischia di essere complicati, per la formula da utilizzare e per i costi non certamente leggeri da affrontare.

Ecco allora che la soluzione giusta potrebbe essere un ritorno di fiamma. La Roma sarebbe pronta a bussare nuovamente alla porta del Milan, per un tentativo concreto e stavolta nei tempi giusti per Santiago Gimenez. Il messicano, che in rossonero non sta avendo troppa fortuna, potrebbe tornare in cima alle preferenze di Gasperini.

La Roma ed il Milan hanno provato a fine agosto ad imbastire uno scambio alla pari tra Gimenez e Dovbyk, poi non andato in porto anche per le resistenze dell’ex PSV. Ma a gennaio i giallorossi potrebbero fare sul serio, proponendo ai rivali rossoneri un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato intorno ai 28 milioni, cifra che non farebbe fare minusvalenza al Milan.

Gimenez non sta trovando continuità con la maglia del Milan ed è fermo all’unico gol stagionale segnato in Coppa Italia contro il Lecce. Ma Gasperini lo considera un centravanti completo e dalle ottime capacità, anche superiori a quelle di Dovbyk e Ferguson. Ecco perché la Roma potrebbe seriamente pensare di rilanciare il classe 2001 e farlo diventare l’uomo in più nella seconda parte di stagione.