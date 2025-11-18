Cosa succede a Jannik Sinner dopo il successo di ieri alle Finals di Torino. Stagione finita per l’azzurro o altri impegni da seguire?

Il 2025 per Jannik Sinner è stato un anno che definire assurdo è poco. Una stagione combattuta, intricata, difficile. A tratti ricca di delusioni e disperazione, che però allo stesso tempo ha regalato al tennista italiano una serie di traguardi e soddisfazioni di primissimo livello.

Nonostante i tre mesi di stop per il caso Clostebol ed i vari infortuni che lo hanno tartassato a tratti, Sinner è riuscito a mantenere altissimo il livello del proprio tennis. Si è tolto la soddisfazione di vincere il 50% dei tornei Major (successi in Australia ed a Wimbledon) e si è confermato proprio ieri il miglior tennista del circuito, vincendo le ATP Finals a Torino.

Un bis straordinario per Sinner, che già si era assicurato il titolo nell’edizione 2024. Ma ora cosa farà il campione di San Candido? La sua stagione è davvero finita, vista la rinuncia alla Coppa Davis, oppure c’è qualcos’altro da fare. Ecco dunque l’aggiornamento sui piani per la stagione invernale del numero 2 al mondo.

Sinner, tutte le tappe delle sue ferie: tra vacanze e ritiro a Dubai per la preparazione

Ufficialmente da oggi, lunedì 17 novembre, Jannik Sinner si può considerare in ferie. Confermato il no alla selezione italiana per la Davis, competizione che l’Italia ha già vinto nelle ultime due edizioni proprio grazie all’apporto decisivo dell’altoatesino. Ora per Jannik si tratterà di riposare per ricaricare le batterie.

Prima di partire per le vacanze esotiche, Sinner dovrebbe fare tappa a Sesto Val Pusteria, per ritrovare i suoi familiari, in particolare i genitori che non erano presenti a Torino per celebrare il suo trionfo. Poi sarà tempo di viaggi: località top secret ma probabilmente lontana e marittima per Sinner e la sua ultima fidanzata, la biondissima Laila Hasanovic, ormai inseparabile dal suo attuale compagno.

Non mancherà una capatina sulle piste di sci, altra grande passione di Sinner, prima del ritorno al dovere. Nella seconda metà di dicembre il tennista classe 2001 dovrebbe ritrovare il fisioterapista Alejandro Resnicoff, l’osteopata Andrea Cipolla e il preparatore Umberto Ferrara per cominciare a lavorare alla nuova stagione, iniziando dai primi test atletici.

Possibile che anche quest’anno Sinner ed il suo staff decidano di lavorare a Dubai, per un ritiro invernale a temperature più estive e miti. Ma quando vedremo in campo Jannik nel 2026? Primo appuntamento il 10 gennaio per un’esibizione con Carlos Alcaraz in Corea del Sud. Poi sarà il tempo del trasferimento in Australia per il primo torneo del Grande Slam del nuovo anno, gli AO che scatteranno dal 18 gennaio prossimo.