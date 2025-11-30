Grande novità per coloro che devono fare i regali di Natale nel mese di dicembre, una delle usanze più tipiche per tutti gli italiani.

Dicembre è da sempre sinonimo di Natale. E di conseguenza Natale è sinonimo di celebrazioni, feste in famiglia e soprattutto regali. Una delle usanze tipiche ed incontrovertibili di questa parte dell’anno è proprio quella che vede parenti ed amici scambiarsi dei doni come buon augurio delle festività natalizie.

Le varie città italiane nel mese ormai alle porte si addenseranno di persone impegnate a cercare il regalo giusto per i propri cari. Un vero e proprio assalto alle vetrine ed ai negozi specializzati, che causerà di fatto ingorghi e caos a livello urbano. Soprattutto nelle grandi città è noto come nelle settimane precedenti al Natale il traffico diventi ancora più insostenibile del solito.

Un comune italiano però ha scelto di agevolare coloro che si muoveranno per effettuare i consueti regali natalizi nelle prossime settimane. Una trovata da parte delle istituzioni che eviterà di costringere i cittadini a spendere ulteriori soldi, oltre a quelli destinati per le compere in questione.

Abano Terme, parcheggi gratis per comprare i regali di Natale

Il comune di Abano Terme, nota località in provincia di Padova, ha scelto di dare una mano ai cittadini ed agevolare loro la gestione della compera dei regali natalizi. Come? Approvando la sospensione completa del pagamento per la sosta delle auto nel centro urbano.

Dal 13 al 24 dicembre prossimi, dunque proprio nelle settimane più calde dal punto di vista del traffico pre-natalizio, ad Abano Terme sarà possibile parcheggiare senza dover pagare la sosta in tutti gli stalli della città. All’interno del comune vi sono 518 stalli a pagamento, che saranno dunque esentati dall’obbligo di saldare la quota per la sosta.

Un’iniziativa ragionata da parte del comune veneto, proprio nel periodo tradizionalmente più affollato dell’anno a livello di shopping e di acquisti. Un segnale anche per le categorie economiche locali, così da favorire l’accesso al centro urbano e spingere i consumatori a scegliere le attività in prossimità piuttosto che fare spese on-line o nei colossali centri commerciali extra-urbani.

L’assessore Ermanno Berto ha spiegato a Padova Oggi la scelta di questa agevolazione sui parcheggi: “La gratuità della sosta per questo periodo costituisce un concreto incentivo all’utilizzo dei parcheggi urbani e, di conseguenza, un forte stimolo per i cittadini e i visitatori a frequentare e a fare acquisti presso gli esercizi commerciali locali, rilanciando così l’economia di prossimità. La volontà è quella di agevolare la clientela significa ridurre l’onere complessivo della spesa legato al parcheggio, rendendo più conveniente l’esperienza di acquisto in città“.