Posso diffamare qualcuno nella mia chat privata?

Si possono commettere reati in una chat privata?

E’ la domanda che ci facciamo dopo il caso della chat denominata “Fascistella”, nella quale — secondo gli atti — alcune attiviste, fra cui Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, risultano coinvolte in un’indagine per reati di stalking e diffamazione.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato estratti di quelle conversazioni, che contenevano insulti verso figure pubbliche come Liliana Segre, Michela Murgia e l’allora Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma cosa significa esattamente diffamare in un contesto privato come una chat?

Ebbene sì, anche all’interno di una chat privata — per esempio su WhatsApp o Telegram — si possono commettere reati, come la diffamazione o la minaccia.

La diffamazione si configura quando si fanno dichiarazioni offensive nei confronti di qualcuno in sua assenza e davanti ad almeno due altre persone. Non è necessario che il messaggio sia pubblico o diffuso su larga scala: basta un gruppo ristretto.

“Facciamo un esempio: se in un gruppo WhatsApp con i colleghi scrivo ‘Francesco è davvero insopportabile e incompetente’, e Francesco non fa parte di quella chat, sto commettendo una diffamazione. È irrilevante che si tratti di una chat privata: la comunicazione avviene comunque a più persone”.

La situazione cambia solo se il messaggio è diretto alla persona offesa: in quel caso non si parla più di diffamazione, ma eventualmente di ingiuria (oggi rientrante nel diritto civile, non più penale).

Anche le minacce possono costituire reato se espresse in chat. Tuttavia, perché la diffamazione sia perseguibile, è necessario che la persona offesa presenti querela — cioè segnali il fatto alle autorità, dichiarando di aver subito un danno o un’offesa.

E se le parole non fossero scritte ma soltanto dette? Per esempio in una conversazione vocale?

Nel video tutti gli scenari analizzati a Radio Radio Cafè dall’avv. Giuseppe Di Palo.