Rangers-Roma, Ferrajolo “A Botta Calda”: “Bravo Pellegrini, ma ho un messaggio per Dovbyk”

La Roma mi è piaciuta molto. Ha dominato il campo, nel senso che, a parte qualche improvviso smarrimento sulla fascia sinistra, ha concesso davvero poco agli avversari. Ha diretto bene le operazioni, mi è sembrata una squadra solida, attenta, molto unita e compatta. La vittoria è stata non solo meritata, ma nel secondo tempo, poteva essere ancora più netta, visto che ha colpito una traversa e avrebbe potuto fare il 3-0. Oltre a essere meritatissima, la vittoria è stata anche istruttiva e incoraggiante per il futuro.

La squadra ha giocato a tutto campo, ha pressato molto e ha messo in difficoltà i Rangers sul loro terreno, che è quello dell’aggressività, della corsa, della forza atletica. Da questo punto di vista, direi che la Roma ha risposto alla grande. D’altra parte, l’abbiamo detto più volte: è una squadra che, in generale, non delude quasi mai. Il problema è che a volte fatica a trovare il gol. Ma stasera, nel primo tempo, ha risolto questo problema, segnando due gol che le hanno permesso di ottenere la vittoria che strameritava. Tutto qui.

Continuo a dire che Dovbyk dovrebbe essere più incisivo in attacco, perché è un centravanti che spesso non tira in porta, nonostante abbia un fisico che gli permetterebbe di far tremare i pali. Lui invece fa spesso degli appoggi, ma nel primo caso ha anche fatto un assist molto importante, anzi, nel secondo tempo, quindi alla fine è tutto ok.

Però non facciamoci travolgere dal pessimismo. I Rangers non avevano ancora vinto una partita in questa competizione, mentre noi avevamo vinto tutte le altre. Quindi, ci sta una vittoria del genere.

Stasera ho visto un buon Pellegrini. A parte il gol, che è stato una questione di tecnica e freddezza – era quasi come un calcio di rigore in movimento – ha messo la palla dove doveva. Però, al di là di questo, devo dire che, nonostante le caratteristiche della partita non fossero ideali per lui, visto che ci sarebbe stata molta battaglia e lui fisicamente non è un gigante, ha giocato comunque un’ottima partita.

Anche il centrocampo mi è piaciuto: lui, El Shaarawy, Cristante – che è sempre un punto fermo – e il continuo supporto di Mancini sulla destra. Insomma, la squadra ha fatto ciò che doveva fare. Ci sono stati momenti di totale dominio. Certo, bisogna anche tenere conto dei limiti dei Rangers, ma alcune cose bisogna saperle fare. Se non le fai, non le farai mai, e contro alcuni avversari potresti non riuscire a farle nemmeno se ci provi. Però, complessivamente, abbiamo visto una bella Roma, con quelle caratteristiche che avete sottolineato anche voi. Nel primo tempo la squadra è apparsa più spiccata, mentre nel secondo tempo c’è stata molta aggressività, pressing alto e la capacità di non far ripartire gli avversari, eccetto che su qualche lancio lungo, che era l’unica risorsa su cui puntavano gli scozzesi. Una Roma da sette.