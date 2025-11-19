Futuro lontano da Milanello per Christian Pulisic? Il fuoriclasse americano potrebbe scegliere una nuova strada in futuro.

Sei gol e due assist in tutte le gare ufficiali finora disputate. Christian Pulisic, per numeri e per prestazioni, è senza dubbio il trascinatore offensivo del Milan di oggi. Il talento statunitense rischiava di rimanere escluso dai cambi tattici imposti da Massimiliano Allegri, passato al 3-5-2 una volta sbarcato a Milanello. Invece si sta dimostrando uno degli intoccabili della formazione rossonera.

La tecnica e la versatilità di Pulisic hanno permesso all’ex Chelsea di imporsi anche nel nuovo ruolo di seconda punta. In questo modo ‘Capitan America‘ ha maggiore libertà di movimento e non è legato ad un compito specifico, come quando agiva da ala destra nei precedenti schemi di Pioli, Fonseca e Conceiçao. Peccato per l’infortunio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare ben 4 gare di campionato.

Pulisic però spaventa il Milan per un altro motivo. Il calciatore classe ’98 ha il contratto in scadenza a giugno 2027, dunque tra circa un anno e mezzo. Nelle scorse settimane si è parlato di rinnovo ormai alle porte, ma finora non si segnalano dialoghi o passi in avanti in tal senso. Inoltre non mancano gli estimatori internazionali per il fantasista.

Pulisic, grana rinnovo: il Milan propone l’aumento, ma il Newcastle fa sul serio

Il Milan deve affrettarsi dunque a rinnovare il contratto di Christian Pulisic, proprio per blindare uno dei suoi gioielli ed evitare tentazioni esterne. Fosse per Max Allegri, il rinnovo sarebbe già stato siglato, visto che il tecnico rossonero non può fare a meno del suo pupillo offensivo. Ma i dialoghi devono ancora cominciare.

Secondo ultime indiscrezioni da Milanello, il club rossonero è intenzionato a mettere sul piatto un rinnovo importante, passando l’ingaggio da 4,4 a 5,5 milioni netti a stagione. Tutto questo nonostante nel contratto di Pulisic sia presente l’opzione per il rinnovo automatico fino al 2028. Ma le voci dalla Premier League cominciano a farsi sentire.

Il Newcastle pare essere il club estero maggiormente interessato alle qualità di Pulisic, che in Inghilterra si è già fatto apprezzare con la maglia del Chelsea. La squadra bianconera potrebbe preparare un’offerta (per l’estate 2026) da circa 55 milioni di euro per convincere il Milan a liberare il proprio numero 11. Una proposta allettante, che riserverebbe anche una netta plusvalenza in favore dei rossoneri.

Nei prossimi mesi dunque dovrà essere presa una decisione. Il Milan dovrà farsi sentire con Pulisic e con i propri agenti per convincerlo a rinnovare. Altrimenti si rischia l’ennesimo sacrificio in uscita, come accaduto negli ultimi anni con Tonali, Reijnders e Theo Hernandez.