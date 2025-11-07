Continua il calvario del difensore brasiliano, fermo dall’infortunio patito contro l’Atalanta nel match del 27 settembre: Spalletti in ansia

Alle volte le coincidenze, nel calcio, sono davvero diaboliche. Quando il destino, guidato da una mano invisibile, ci mette lo zampino, mettendo in atto dei corsi e ricorsi storici ben visibili e comprensibili da chiunque, non resta che accettare la sorte. Sperando che sia l’ultima volta.

Sicuramente la testa di Gleison Bremer sarà stata attraversata da tanti pensieri quando, lo scorso 27 settembre, è uscito anzitempo dal campo durante il match contro l’Atalanta toccandosi il ginocchio sinistro. Lo stesso operato l’anno prima in seguito ad un contrasto di gioco con Lois Openda, giocatore del Lipsia – avversaria della Juve nel match di Champions del 2 ottobre 2024- che poi sarebbe curiosamente diventato suo compagno di squadra l’anno successivo.

La trasferta in terra tedesca, ottima dal punto di vista della resa per la squadra bianconera (arrivarono tre punti in quella che viene ricordata forse come la miglior prestazione in assoluto della Juve di Thiago Motta), lasciò in dote al difensore brasiliano la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’ex Torino dovette stare fermo per ben 326 giorni, tornando in campo nel match d’esordio in campionato della Juve di Tudor lo scorso 24 agosto, contro il Parma. Nemmeno a dirlo, il giocatore ha ripreso a comandare la difesa bianconera come se il tempo si fosse fermato. Con autorità, carisma e leadership.

Peccato che, nonostante alcune precauzioni per evitare un iper utilizzo del difensore, il giocatore non sia sfuggito al suo destino. Che aveva previsto un nuovo infortunio a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza di quel maledetto 2 ottobre.

Stavolta si è trattato ‘solamente’ di una lesione del menisco del ginocchio sinistro: un infortunio però sufficiente a tenerlo ancora lontano dai campi.

Spalletti in ansia, slitta il recupero di Bremer: le novità

Archiviata dunque una nuova operazione allo stesso ginocchio, il calciatore ha iniziato subito la riabilitazione, convinto di poter tornare in campo nel giro di 4-5 settimane. Ancora una volta però, il destino ci ha messo lo zampino.

Lo staff medico del club bianconero, in accordo col sudamericano, ha deciso di non forzare in alcun modo i tempi di recupero. Chi aveva sperato che Bremer potesse rientrare per la fine di novembre è rimasto deluso alla notizia che invece il calciatore tornerà a disposizione con tutta probabilità per la gara di campionato del 14 dicembre, alla quindicesima giornata, contro il Bologna.

Difficile, anzi forse poco consigliabile, bruciare le tappe per averlo tra i convocati il 7 dicembre: una data cerchiata in rosso nel personalissimo calendario di Luciano Spalletti, perché coincidente con una gara diversa da tutte le altre. Quella del ‘Maradona’ contro la squadra condotta allo Scudetto dal tecnico toscano nel 2023.