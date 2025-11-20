Una notizia che non fa piacere ai tifosi della Juventus e che riguarda il gioiello turco Kenan Yildiz, tra i pochi calciatori di qualità assoluta.

Se c’è un calciatore su cui i tifosi della Juventus puntano ciecamente e considerano come un barlume di luce in prospettiva futura, questi è senza dubbio Kenan Yildiz. Classe 2005, talento da vendere e personalità da grande giocatore, insomma un fuoriclasse in erba che può accendere la luce in qualsiasi momento.

Negli ultimi mesi Yildiz non è riuscito però a trascinare la Juve fuori dalle sabbie mobili o quanto meno dall’anonimato. Non sono mancate le giocate da fuoriclasse del numero 10 juventino, che ha ereditato da leggende come Del Piero, Tevez e Pogba questa maglia storica. Ma certamente il turco dovrà crescere a livello di intraprendenza e carattere.

Sotto la guida di Luciano Spalletti ci si aspetta che Yildiz possa fare il salto di qualità definitivo, con il tecnico toscano che cercherà di piazzarlo nel ruolo a lui più congeniale. In passato lo stesso Spalletti è riuscito a tirar fuori il massimo da talenti in ascesa (basti pensare a Kvaratskhelia ed Osimhen a Napoli), dunque il binomio potrebbe essere vincente.

Yildiz bocciato dall’AIC: non è in lizza per il Gan Galà del calcio

Una notizia sorprendente e allo stesso tempo deludente ha riguardato nelle scorse ore proprio Kenan Yildiz. Un annuncio che ha lasciato di sasso soprattutto i tifosi juventini, coloro che considerano il talento turco già un fuoriclasse del nostro campionato.

L’Associazione italiana calciatori ha annunciato ufficialmente la lista dei calciatori candidati a ricevere un premio al Gran Galà del calcio, che si terrà il prossimo 1 dicembre allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. In questa formazione di talenti non è presente però il nome di Yildiz.

In pratica la commissione del Gran Galà ha scelto di non inserire il numero 10 della Juventus e della nazionale turca tra i migliori calciatori dell’annata 2025. Nessun premio in vista per il talento ventenne, che dovrà accontentarsi di guardare da lontano i suoi colleghi ricevere tali riconoscimenti.

Il paradosso è che tra gli attaccanti in lizza per ricevere sia il premio di miglior centravanti dell’anno, sia quello di calciatore in generale, ci sono nomi che non hanno avuto un rendimento continuo per tutta la stagione. Come Moise Kean, attualmente ultimo in classifica con la Fiorentina, o Mateo Retegui che da luglio gioca in Arabia Saudita. Ma siamo sicuri che Yildiz avrà tutto il tempo negli anni a venire per essere votato e collezionare premi.