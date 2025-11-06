In vista delle grande rivoluzione tecnologica del 2026, il pilota monegasco potrebbe anticipare l’uscita dalla Ferrari: il team spinge forte

Mentre Lando Norris – nuovo leader del Mondiale dopo il trionfo in Messico -, Oscar Piastri e il mai domo Max Verstappen si danno battaglia sulle piste di tutto il mondo per primeggiare nella classifica piloti del 2025, nel Circus già sono iniziate le grandi manovre in vista del 2026.

Mano a mano che una stagione fattasi emozionante col passare delle gare volge al termine, cresce l’attesa per l’ingresso in Formula 1 di Cadillac ed Audi, i due nuovi giganti attesi al proscenio in un mondo delle due ruote che sarà totalmente rivoluzionato.

Per capire la portata dei cambiamenti in atto dal 2026, basti pensare che le monoposto diventeranno più piccole, più leggere e più potenti. Le modifiche includeranno l’abolizione del DRS a favore di un’aerodinamica attiva con “X-Mode” e “Z-Mode”, un’aerodinamica semplificata e un ritorno al fondo piatto. La Power Unit, spesso cruccio delle scuderie quando si parla di sostituzione in corsa delle componenti, sarà ibrida: al 50% elettrica e 50% termica, con un motore elettrico più potente.

In siffatto scenario tutti partiranno in pratica da zero. Con buona pace della McLaren che sin dalla fine della passa stagione aveva trovato una ‘quadra tecnologica’ davvero dominante, coi due piloti ‘papaya‘ non a caso in lotta per il Mondiale e ora divisi da un solo punto a 4 corse dal termine.

E la Ferrari? La scuderia di Maranello si lecca le ferite, rincorrendo ovviamente anche nel Mondiale costruttori, dove ora è però seconda (con gli stessi punti fatti dal solo Piastri in McLaren...) alle spalle dell’iirraggiungibile casa britannica.

Leclerc, aria di addio: la scuderia inglese fa sul serio

A breve però i tifosi della Rossa potrebbero avere ben altri problemi. Ben altre preoccupazioni a cui far fronte dopo le ultime rivelazioni di un ex pilota ben conosciuto anche in casa Ferrari.

Dopo sette stagioni (o dopo otto, visto che l’Aston Martin sarebbe disposta a fare un tentativo anche nel 2027), Charles Leclerc potrebbe dare il suo addio alla scuderia con cui mai è riuscito, nonostante gli sforzi di tutti, ad essere realmente competitivo per il campionato piloti.

La casa con sede a Silverstone, riferisce Ralf Schumacher – fratello del mitico Michael – avrebbe messo nel mirino il monegasco e Oscar Piastri per rilanciarsi alla grande dall’anno prossimo. Quando, come detto, saranno praticamente azzerati gli attuali valori in pista.

“Le voci nel paddock sono chiare. Aston Martin sta cercando un nuovo pilota, forse addirittura già per il 2026, al più tardi comunque per il 2027. Un candidato è Oscar Piastri e ovviamente anche Charles Leclerc è un’altra opzione che potrebbe essere disponibile“, le parole del classe ’75.