Una novità importante per gli automobilisti italiani. Tramite PagoPa non sarà più un salasso scomodo pagare le eventuali multe.

Ricevere una multa stradale, per un errato atteggiamento secondo il Codice della Strada, è sempre una brutta notizia per gli automobilisti ed i motociclisti in generale. Vuol dire dover sborsare cifre di vario importo per una propria disattenzione, che a volte risultano costose e totalmente fuori luogo.

Uno dei problemi relativi alle sanzioni amministrative, oltre ad essere un peso a livello economico da affrontare, è la modalità di pagamento. Perché a volte diventa fastidioso dover recarsi agli uffici postali predisposti per saldare la multa, perdendo così tempo prezioso per altre attività. Oppure è ancor più dispendioso farlo tramite internet banking, che prevede l’applicazione di ulteriori oneri e commissioni.

Per fortuna arriva una soluzione dell’ultima ora in aiuto degli automobilisti. Si tratta di una partnership siglata tra pagoPa, ovvero la piattaforma che gestisce i pagamenti verso la pubblica amministrazione, e Klarna. Quest’ultimo è un sistema di acquisti online, che permette anche un saldo dilazionato in rete senza alcun interesse.

PagoPa e Klarna in soccorso degli automobilisti: come pagare le multe senza interessi

Questo accordo è molto importante per coloro che sono caduti nel fastidioso onere del pagamento di una multa stradale. Infatti sarà possibile d’ora in avanti, utilizzando le due applicazioni, sia pagare la sanzione senza ulteriori interessi ed anche distribuire l’esborso nel tempo con tre comode rate.

Per poter pagare le multe tramite Klarna bisogna innanzitutto attivare l’app IO, applicazione ufficiale della pubblica amministrazione, disponibile per ogni tipologia di smartphone. Dopo aver fatto l’accesso tramite SPID o carta d’identità elettronica, si potrà selezionare la funzione “Inquadra” e scansionare il QR code presente sull’avviso di pagamento della multa.

Prima di completare la transazione, tra le varie opzioni di pagamento disponibili comparirà anche Klarna, che potrà essere selezionato come metodo preferito per procedere con la rateizzazione. Ovviamente i nuovi utenti dovranno registrarsi a Klarna e associarvi una carta di pagamento, utilizzata per l’addebito automatico delle rate successive.

Nel caso della scelta del pagamento della multa in tre rate con interessi zero, verrà subito addebitato un terzo del saldo totale, al momento della scelta dell’opzione. La seconda rata verrà prelevata dalla carta (di debito o di credito) dopo 30 giorni e la terza invece dopo 60 giorni dal pagamento iniziale. Come detto, altro fattore positivo è che l’importo della multa che verrà addebitato sarà esattamente identico a quello della multa originale, senza ulteriori pagamenti necessari.