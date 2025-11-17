La decisione di Marc Marquez fa rumore all’interno della Ducati e del mondo della MotoGP. Ecco cosa farà il campione del mondo in carica.

Il motomondiale 2025 è ormai in archivio. Il mese di novembre si è portato via definitivamente la stagione motociclistica, che ha visto un dominatore in particolare nella classe regina. Parliamo di Marc Marquez, tornato ad essere campione del mondo in questa annata molto brillante.

Marquez ha stradominato la MotoGP grazie al feeling eccellente mostrato da subito con la Ducati. La Desmosedici GP25, ovvero la moto a sua disposizione in questa stagione, lo ha portato a tornare su vette altissime, quelle già toccate dal fuoriclasse di Cervera ai tempi della Honda. Insomma, un successo meritato e netto per lo spagnolo, che non ha mai avuto veri rivali in pista.

Il problema è che Marquez, dopo le celebrazioni per il suo settimo titolo in carriera in MotoGP, ha subito nel GP di Indonesia una frattura alla base del processo coracoideo e una lesione al legamento della spalla destra. Impossibile non ricorrere ad un intervento chirurgico alla spalla stessa e dire addio anzitempo al motomondiale, con in tasca il titolo piloti.

Marquez rinuncia alle vacanze per tornare in forma: l’infortunio alla spalla è in via di guarigione

Proprio negli scorsi giorni Marquez è tornato a far parlare di sé. Infatti il pilota spagnolo era presente al Gran Premio di Valencia domenica pomeriggio, per le celebrazioni finali e l’epilogo della stagione 2025. Ma per lui ci sarà ancora da attendere per poter tornare in pista, anche se sono giunte indicazioni positive.

Marquez era presente senza tutori o ingessature alla spalla operata, vale a dire che il processo di recupero sta viaggiando spedito. Ma un sacrificio è stato costretto a farlo: il pilota Ducati ha dovuto tagliare alcuni giorni di vacanza invernale, per via dell’infortunio e dell’inizio della preparazione per la stagione 2026.

“Non resto per i test perché il recupero e la riabilitazione sono prioritari – ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP – ho cancellato le vacanze di dicembre perché la pausa invernale non è poi così lunga”. Dunque zero relax natalizio per Marquez, subito al lavoro per recuperare il tempo perduto e la giusta forma in sella.

Marquez salterà dunque le primissime prove per testare il materiale che sarà a sua disposizione col nuovo anno. Ma non si è detto preoccupato, visto che il feeling con Ducati è talmente positivo che non dovrebbero esserci intoppi.