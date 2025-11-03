Home Sport Calcio SportCalcioVideo Lazio-Cagliari, Melli “A Botta Calda” ▷ “Molti fatti consolatori, ora si riparta con più fiducia” Di Redazione - 03 Novembre 2025 FacebookTwitterWhatsAppLinkedin La Lazio vince in casa contro il Cagliari. Lo fa con due giocate individuali: Isaksen e Zaccagni alla fine. 3 punti importanti: i biancocelesti tornano nella “parte sinistra” della classifica.Ascolta il commento “A Botta Calda” di Franco Melli. ULTIMI ARTICOLI Crollo a Roma, Zakharova ▷ “Finché continuerà a dare soldi all’Ucraina,... 03 Novembre 2025 Contri ▷ “Separazione carriere? Nessuno dice cosa dà davvero fastidio ai... 03 Novembre 2025 La vera emergenza che ci costa 53 miliardi l’anno: gli ultimi... 03 Novembre 2025 “Mio padre aveva solo un’anemia, poi la morte: dopo dieci anni... 03 Novembre 2025 Orban sbeffeggia l’UE con quattro semplici parole: ecco l’ultima stoccata a... 03 Novembre 2025 ULTIMI ARTICOLI SPORTIVI “Mi hai dato del deficiente!” ▷ Ennesimo scontro tra Ferrajolo e... 03 Novembre 2025 Tifosi della Juve sotto choc, ennesimo infortunio: è una maledizione 03 Novembre 2025 “Altro che bella Roma, il Milan poteva farne 8!” ▷ Vocalelli... 03 Novembre 2025 Thiago Motta nuovo allenatore: cataclisma in Serie A 03 Novembre 2025 Bremer inguaia la Juve, lo stop è più lungo: quando rientra 03 Novembre 2025