Un dossier della Cgia di Mestre, associazione artigiani e piccole imprese, denuncia i costi esorbitanti e l’inefficienza della burocrazia italiana.

Nel 2024 l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno pubblicato oltre 35.000 pagine di leggi tra gazzette ufficiali e supplementi, quasi 3.000 in più rispetto al 2019. Il trend di proliferazione normativa è in crescita anche nei primi nove mesi del 2025. Questo cosiddetto dedalo normativo è causato principalmente dalla mancata soppressione delle leggi concorrenti e dal massiccio ricorso ai decreti legge che richiedono ulteriori provvedimenti attuativi. Il risultato è l’ingessatura della pubblica amministrazione con ricadute pesantissime soprattutto per gli imprenditori di piccola dimensione che vi ricordo in Italia sono oltre il 95%. L’eccesso di burocrazia rende quindi la pubblica amministrazione italiana tra le meno efficienti in Europa.

Secondo le stime, il costo complessivo del sistema legislativo per le imprese italiane sfiora circa 53 miliardi di euro. Ecco, io quando vi leggo queste cose lo faccio per denunciarvi la stupidità di alcuni commentatori che continuano a parlare dei dazi di Trump, quando esistono dei dazi sulle piccole, sulle medie, sulle micro imprese che sono enormemente più costosi.

Abbiamo due grandi problemi

Il primo, la riduzione della natalità, cioè delle nascite di cui già ho parlato, dovuto all’impoverimento della popolazione. È una causa economica, non certo di gusto delle mamme che non vogliono più far figli. Basta dire stupidaggini. È che le famiglie non possono più permettersi figli a causa delle scelte di politica che abbiamo fatto negli ultimi 25 anni e del sistema europeo nel quale viviamo.

Il secondo problema è il costo della burocrazia che grava sulle imprese con questa follia di burocrati che non controllati dai politici scaricano a terra sulle imprese la loro ragione in vita. Io tutti i giorni visito piccole, medie e micro imprese per consulenza strategica. Ci sono ormai code di persone che aspettano e io posso ricevere da febbraio in avanti in questo momento, ma quello che noto da parte di tutti è veramente la depressione dei piccoli, medi e micro imprenditori italiani nei confronti di questa burocrazia che è cieca, inefficiente ed è soltanto un costo. Se volete prendervela con qualcuno non prendetevela con gli imprenditori, prendetevela con il sistema burocratico italiano.

