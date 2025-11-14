Clamorosa decisione di mercato che riguarda la Juventus dopo l’ultimo grave infortunio. Cambiano le strategie per il centrocampo.

La Juventus è una delle squadre meno intercettabili del campionato italiano. Una formazione con ottimi giocatori, più che valida in ogni reparto e ora con un allenatore di primo livello come Luciano Spalletti alla guida. Ma allo stesso tempo non riesce a dare continuità ai propri risultati, rischiando sempre di tornare nel vortice della ‘pareggite’.

Uno dei problemi potrebbe essere ritrovato nei tanti infortuni subiti, ma anche nella scarsa personalità ed abitudine a giocare ad alti livelli di diversi elementi della rosa. Non è più la Juve del decennio scorso, che si poteva permettere di tenere in panchina calciatori del calibro di Cuadrado, Matuidi, Benatia e Douglas Costa.

Per cercare di aumentare l’esperienza e la qualità tecnica in mezzo al campo, nelle scorse settimane è fuoriuscita un’indiscrezione di mercato clamorosa. Un ex bianconero si sarebbe proposto per tornare nella seconda metà di stagione e dare una mano a mister Spalletti: si tratta di Miralem Pjanic, regista bosniaco che ha già militato nella Juve dal 2016 al 2020.

Oggi svincolato dopo le ultime esperienze tra Qatar e Russia, Pjanic vuole ancora dare una mano nel calcio che conta. Ma l’occasione proposta alla Juventus rischia di saltare per via di una nuova situazione, come raccontato dal portale Controcalcio.com.

Pjanic alla Juve? Macché, dopo l’infortunio di Anguissa spunta l’ipotesi Napoli

Incredibile ma vero, sulle tracce di Miralem Pjanic potrebbe spuntare un altro club di prima fascia di Serie A. Stiamo parlando del Napoli, che in fatto di infortuni gravi non ha nulla da invidiare alla Juventus stessa. In particolare dopo le ultime defezioni a centrocampo.

Non bastasse lo stop muscolare che ha tenuto Lobotka fuori per settimane, quello occorso a De Bruyne che resterà ai box fino al 2026, ora si è aggiunta la mazzata Zambo Anguissa. Il forte centrocampista camerunese ha rimediato la lesione di alto grado al bicipite femorale, con il rischio di restare fuori per addirittura 3-4 mesi. Una batosta per Antonio Conte, che pretende immediate soluzioni dal mercato.

Senza attendere la sessione di gennaio, che scatterà tra un mese e mezzo circa, il Napoli potrebbe interessarsi proprio a Pjanic. Un centrocampista voglioso di tornare a giocare in Italia e con la tecnica giusta per imporsi nella mediana azzurra.

Gli scettici indicheranno Pjanic come un calciatore vicino ai titoli di coda, con il meglio lasciato ormai alle spalle. Ma visto che in Italia è ancora dominante il 40enne Luka Modric, non è da escludere che il bosniaco possa tornare a 35 anni a fare ottime cose in un campionato molto tattico come quello nostrano.