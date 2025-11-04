Dopo il vittorioso esordio in quel di Cremona, Luciano Spalletti incassa con dispiacere le notizie provenienti dall’infermeria

Probabilmente non ci sarebbe stato gusto se non ci avesse messo il suo tocco. Tanto per ribadire, se ce ne fosse ancora bisogno, il suo status. Il suo lignaggio. Accompagnato da un pedigree certificato dall’ultima vittoria ottenuta in Italia: il campionato dominato alla guida del Napoli nella stagione 2022/23.

Luciano Spalletti ha ereditato una squadra che quanto meno a livello di morale si era appena ripresa grazie alla vittoria contro l’Udinese nel turno infrasettimanale che ha visto sedere sulla panchina bianconera Massimo Brambilla, già allenatore della Next Gen.

Pur senza cambiare modulo, ma dovendo fare a meno di Kenan Yildiz fermato da un fastidio al ginocchio, il tecnico di Certaldo ha proposto la grande novità di Teun Koopmeiners braccetto di sinistra nella difesa a tre.

Pur non volendo sminuire la portata dell’idea rivoluzionaria del mister toscano, è impossibile ignorare che questa scelta sia stata dettata anche dall’assenza di ben tre centrali difensivi, tutti fermi ai box per infortunio.

Uno di questi poi, se disponibile, avrebbe quasi certamente occupato il suo posto da titolare in campo, essendo proprio quello il suo ruolo nello schieramento difensivo già varato in precedenza da Igor Tudor.

Kelly, si allungano i tempi di recupero: torna dopo la sosta

I postumi dell’affaticamento muscolare alla coscia sinistra che già gli aveva impedito di rispondere alla convocazione per la trasferta di Cremona non sono ancora stati smaltiti da Lloyd Kelly, il difensore inglese (ri)scopertosi goleador nelle prime partite stagionali.

Già nella giornata di domenica era apparso chiaro a tutti che il britannico non sarebbe stato disponibile nemmeno per l’imminente match di Champions contro lo Sporting CP, ma le notizie provenienti dall’infermeria rendono il quadro ancor più fosco.

Oltre a non ricevere buone nuove sul recupero, che procede a rilento, di un pilastro come il brasiliano Gleison Bremer, il mister toscano deve ancora fare a meno di Kelly per le prossime due gare.

L’ex Bournemouth non potrà infatti esser pronto nemmeno per il Derby di sabato prossimo, ultima gara prima dell’ennesima sosta stagionale per le qualificazioni al Mondiale 2026. A questo punto il mancino classe ’98 tornerà abile ed arruolato per il ritorno in campo della Juve il 22 novembre alle 18 in quello che si prevede essere, come da tradizione, un infuocato confronto con una Fiorentina in crisi profonda.