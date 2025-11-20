Un infortunio grave che cambia tutte le strategie di mercato e crea un’esigenza per la sessione di gennaio. Milan già avvisato.

Il mercato di gennaio scatterà proprio all’alba del 2026. Un momento atteso da diverse squadre di Serie A, che puntano su questa sessione di metà stagione per migliorare la propria rosa e soprattutto per rimpiazzare quegli elementi che per un motivo o per un altro non saranno disponibili a lungo termine.

Ad esempio squadre come Napoli o Roma perderanno diversi calciatori per lo svolgimento della Coppa d’Africa a gennaio, costringendo i rispettivi club ad adoperarsi per sostituirli almeno nel breve termine. Ma uno dei motivi per cui servirà investire nel mercato di riparazione riguarda gli infortuni: diverse squadre della massima serie hanno bisogno di intervenire per porre rimedio a buchi di rosa causati da lunghi e gravi stop fisici e muscolari.

Una delle formazioni che avrà maggiormente bisogno di rinforzi è il Parma. La squadra allenata da Carlos Cuesta ha un’esigenza in particolare: trovare un nuovo portiere. Più grave del previsto l’infortunio occorso al titolare Zion Suzuki, l’estremo difensore giapponese che ha riportato una frattura alla mano non di poco conto. Impossibile evitare l’intervento chirurgico, ma lo stop sarà piuttosto lungo.

Suzuki fermo 4 mesi: il Parma vuole il portiere del Milan per rimpiazzarlo

Si parla di almeno 4 mesi di stop forzato per Zion Suzuki, che dunque lascia quasi sguarnita la porta del Parma. Nelle prossime gare toccherà al 24enne Edoardo Corvi, al debutto in Serie A, difendere i pali dei gialloblu. Ma per gennaio la società emiliana cercherà di porre rimedio con l’arrivo di un altro portiere, più affidabile da subito.

Per il momento sono state scartate le ipotesi di un colpo a parametro zero, dopo i rumors su nomi d’esperienza come Consigli, Rui Patricio o Sepe. L’ultima idea dei rossoneri si chiama Lorenzo Torriani, giovane talento del Milan. Nelle scorse ore il Parma avrebbe deciso di fare un serio tentativo per questo portiere di cui si parla molto bene e che ha già dimostrato in alcune occasioni di avere riflessi pronti e maturità.

A gennaio la società gialloblu, che ha da poco fermato proprio il Milan in campionato sul 2-2, chiederà ufficialmente il prestito del cartellino di Torriani. Un’occasione importante per il classe 2005, che dunque avrebbe la possibilità di mettersi in mostra nel calcio che conta.

La decisione finale spetterà al Milan, che dovrà scegliere se mandarlo a giocare oppure continuare a farlo crescere alle spalle di Maignan. Torriani, nativo di Vimodrone, è un prodotto del vivaio di Milanello e ha già disputato 6 gare in Serie D con il Milan Futuro, la formazione Under-23 rossonera.