Occhi in casa Juventus sul momento delicato di Kenan Yildiz. Ecco quando dovrebbe rientrare il numero 10 turco.

Ieri sera la Juventus ha ottenuto un’importante vittoria sul campo della Cremonese. Un risultato che, viste le forze in campo, sarebbe dovuto essere nella normalità. Ma visti i recenti risultati negativi della squadra allenata da Igor Tudor, si tratta comunque di un’ottima notizia.

Un avvio positivo dunque per Luciano Spalletti, che ha sperimentato una Juve piuttosto innovativa, piazzando Koopmeiners sulla linea dei difensori sfruttando il suo piede mancino per impostare e dando fiducia a due calciatori finora poco utilizzati come Openda e Kostic (quest’ultimo anche in gol). Fatto sta che i primi segnali sono buoni e intriganti.

Spalletti però ha dovuto affrontare la Cremonese con una defezione molto rilevante. Quella di Kenan Yildiz, neanche convocato per la trasferta allo stadio Zini. Il numero 10 bianconero è stato lasciato precauzionalmente fuori dalla lista per via di un dolore al ginocchio. Nessun rischio per il calciatore turco, ma ora si vocifera di uno stop prolungato e più lungo del previsto.

Yildiz salta anche lo Sporting Lisbona? Le ultime sulle condizioni del turco

Come detto, Yildiz è sofferente al ginocchio per via di un fastidio già accusato alla vigilia di Lazio-Juventus, ultima gara di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Proprio per via di questo problema, considerato di poco conto, il fantasista turco non partì titolare, per poi tornare in campo dall’inizio contro l’Udinese nel turno infrasettimanale.

Ma lo staff medico della Juve ha consigliato a Spalletti di non rischiarlo contro la Cremonese, proprio per il riacutizzarsi del fastidio all’articolazione. Yildiz è rimasto a riposo con l’obiettivo di averlo in campo contro lo Sporting Lisbona, nel prossimo match di Champions League in calendario martedì 4 novembre all’Allianz Stadium.

Sono però tutte da monitorare le condizioni fisiche di Yildiz, visto che il ginocchio è sempre un punto molto delicato a livello muscolare ed articolare. Nelle prossime ore il numero 10 bianconero proverà a forzare un po’ di più e capire se il dolore sia passato. In caso contrario, Yildiz dovrà assistere da spettatore anche alla sfida contro il club portoghese, slittando il proprio rientro.

Una bella gatta da pelare per Spalletti, che dovrà anche provare a recuperare il difensore Kelly, anche lui rimasto ieri sera a riposo per un risentimento alla coscia sinistra. Intanto, come già accennato, il tecnico toscano sta sperimentando soluzioni diverse rispetto alla gestione Tudor: potrebbe continuare a puntare sulla difesa a tre ma con la presenza di un centrocampista adattato nella linea arretrata, con l’intento di giocare palla a terra dal basso, così come la presenza costante di due punte vere per dare maggiore profondità.