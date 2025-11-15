Si torna a parlare degli stop obbligati per Gleison Bremer, il difensore brasiliano della Juventus ancora fermo per l’ultimo intervento.

Uno dei crucci più gravi per la Juventus negli ultimi anni è sicuramente il numero elevato di infortuni muscolari e traumatici che hanno colpito la rosa. Un’ondata di assenze sventurate che hanno sicuramente rallentato il percorso di crescita della squadra. Anche oggi Luciano Spalletti è costretto a fare a meno di alcuni elementi rilevanti, da recuperare il prima possibile.

Il simbolo di questa sfortuna generale in casa bianconera si chiama Gleison Bremer. Il forte difensore brasiliano, considerato a ragione uno dei centrali più forti del momento, è rimasto fermo ai box per circa 9 mesi. Colpa dell’infortunio al legamento crociato del ginocchio capitatogli un anno fa durante Lipsia-Juventus di Champions League.

Bremer, che aveva recuperato con tempi più lunghi del dovuto, si è rifermato qualche settimana fa per un intervento in artroscopia del menisco, ancora dolorante e calcificato. Dunque l’ex Toro ha dovuto interrompere nuovamente la sua attività in campo, con la speranza di rientrare entro fine mese o al massimo ad inizio dicembre. Una serie di problemi che Bremer stesso ha raccontato ad un confidente molto particolare.

Bremer incontra Sinner alla Finals: il botta e risposta sugli infortuni è una sorpresa

In questi giorni a Torino si stanno disputando le ATP Finals di tennis, con Jannik Sinner tra i favoriti assoluti. Prima del match disputato all’Inalpi Arena tra l’azzurro e il tedesco Zverev è avvenuto un incontro speciale tra campioni: Sinner ha ricevuto la visita di Bremer e della sciatrice Federica Brignone.

I tre sono rimasti a chiacchierare per diversi minuti all’interno dell’arena torinese, affrontando anche la questione infortuni che ha frenato Bremer nell’ultimo anno. “Ho fatto 9 mesi fuori, ma ora mi sto riprendendo” – ha assicurato il difensore, che non ha nascosto di aver sofferto una tempistica prolungata. Già in passato lo juventino ammise di aver ricevuto un responso ad ottobre 2024 di infortunio ancora più grave del previsto.

La risposta di Sinner è stata ironica ma veritiera: “Io ho scelto il tennis per questo. Facevo anche sci, a 13 anni è stata l’ultima stagione. Però il tennis è più… magari prendi storte, a meno che non fai come Zverev a Parigi, allora lì è difficile recuperare. Ma in genere magari c’è uno strappo. Sai da noi il problema è quando cambi superficie, devi andare piano, stare attento”.

Sinner ha fatto intendere come il tennis, rispetto al calcio o allo sci alpino, sia uno sport con meno problematiche a livello di infortuni. Difficile infatti che un tennista professionista rischi di lesionarsi completamente ginocchio e menisco come accaduto a Bremer.